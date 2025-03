Czas czytania: 2 minut(y)

Nowe rachunki nie są już dostępne na MT4

Informujemy, że XTB nie będzie już umożliwiał otwierania nowych rachunków na platformie MT4. Jedyną dostępną platformą dla nowych rachunków jest xStation. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt.

Odkryj zalety platformy xStation klikając tutaj.

Wykresy w MT4

Jak wiesz, główną częścią platformy MT4 jest wykres. Twórcy platformy ustawili jego kolor jako czarny, jednak dali ci także możliwość personalizacji, w tym m.in. zmiany tła, czy też koloru świec.

Wszystko, co musisz zrobić, by dostosować wykres do swoich potrzeb, to kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie i wybrać "Właściwości":

Tutaj możesz w pełni dostosować wykresy do swoich preferencji.

Szablony

Po ustawieniu wszystkich preferencji, możesz łatwo zapisać indywidualne ustawienia wykresu jako szablon. W tym celu, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykresie, wybierz polecenie “Szablon”, a następnie “Zapisz szablon” i wpisz nazwę nowego szablonu.

Wskazówka: jeśli zapiszesz nowy szablon z nazwą "default" to każdy nowy wykres zostanie otwarty z ustawieniami tego szablonu.

Dostosowywanie wykresów i otwieranie nowych

Dla większości inwestorów wykres jest najważniejszym źródłem informacji rynkowych. Dlatego nie zaniedbuj tego instrumentu i poświęć chwilę na dostosowanie go do swoich potrzeb. Najszybszym sposobem, aby tego dokonać, jest użycie ikon znajdujących się w górnym menu. Działanie większości ikon jest oczywiste i intuicyjne, poniżej omówione zostaną najważniejsze z nich.

Możesz łatwo zmienić typ wykresu:

Możesz też łatwo śledzić cenę instrumentu w różnych interwałach czasowych:

Powiększyć wykres i zmniejszyć:

Dodać dowolne narzędzie analizy technicznej:

Jeśli chcesz wyświetlić wiele wykresów obok siebie, możesz to zrobić wybierając tę ikonę:

Do otwarcia nowego wykresu można posłużyć się ikoną “Otwórz nowy wykres”:

Platforma MetaTrader 4 oferuje wszystko, czego potrzebujesz - w jednym miejscu i na wyciągnięcie ręki.