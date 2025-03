Czas czytania: 2 minut(y)

W tym artykule tłumaczymy pojęcia stop loss i take profit oraz pokazujemy jak złożyć oba zlecenia.

Zlecenia stop loss i take profit są automatycznymi funkcjami, które są dostępne na większości platform, których celem jest ustalenie poziomu realizacji zysków oraz poziomu maksymalnej straty

Są istotnym czynnikiem w zarządzaniu ryzykiem oraz emocjami

Zlecenia stop loss i take profit są wykonywane automatycznie, dlatego nie musisz śledzić swoich pozycji i kontrolować, czy zostaną one faktycznie zrealizowane

Kalkulator wbudowany w platformie xStation pomoże Ci w wybraniu odpowiedniego poziomu stop loss i take profit, które pasują do Twojego stylu zarządzania ryzykiem

Jak złożyć zlecenie stop loss & take profit?

Istnieje wiele różnych sposobów, aby ustawić zlecenie stop loss i take profit na platformie xStation, ale najbardziej szczegółowe dane uzyskujemy wtedy, kiedy otworzymy okno ze zleceniem. Dzięki kalkulatorowi inwestycyjnemu będziemy mogli wyliczyć odpowiednio wszystkie parametry pozycji.

Po wybraniu rynku, wolumenu i kierunku transakcji możesz również ustawić zlecenie stop loss i take profit bazując na:

wybranym poziomie na rynku

ilości pipsów

wartości waluty depozytowej np. PLN, USD, EUR, GBP

procentowi zainwestowanego kapitału

Na powyższym przykładzie stop loss został ustawiony na poziomie 10 pipsów na parze EURUSD, a nominał transakcji wyniósł 1 lot.

Na tym przykładzie, zlecenie stop loss zostało ustalone na poziomie 1.10697 i jeżeli cena osiągnie wartość stop lossa, pozycja zostanie automatycznie zamknięta ze stratą 384.87 PLN, która stanowi 4.18% całego zainwestowanego kapitału.

W zależności od Twojego podejścia do ryzyka możesz ustawić zlecenia, które będą dopasowane do Twoich potrzeb bez konieczności dokonywania manualnych obliczeń. Tą samą metodę można zastosować do zlecenia take profit, gdzie możesz ustawić miejsce, w którym Twoja pozycja zostanie zamknięta z zyskiem w momencie, kiedy dotrze tam cena.

Dodatkowo, jeżeli nie ustawiłeś zlecenia Stop Loss lub Take Profit podczas składania zlecenia możesz je cały czas ustawić. Aby to zrobić po prostu znajdź pozycję w zakładce “Otwarte pozycje”.

W momencie, w którym znalazłeś pozycję, możesz ją teraz zmodyfikować. Oznaczenie SL to Stop Loss, a TP - Take Profit, w zależności od Twoich preferencji kliknij przycisk “+” w panelu. Potem możesz ustawić zlecenie bazując na cenie, ilości pipsów oraz wartości w PLN.