3 mercados a observar na próxima semana (17.10.2025)

Principais conclusões Os bancos regionais arrastaram o índice de pequena capitalização para baixo após baixas contábeis de empréstimos relacionadas a casos de fraude, incluindo um prejuízo de US$ 50 milhões no Zions Bank. Os mercados agora aguardam o relatório do IPC de setembro, adiado e previsto para sexta-feira, apesar da paralisação do governo.

O ouro subiu mais de 8%, ultrapassando os níveis de US$ 4.100 a US$ 4.300 devido a receios geopolíticos e expectativas de corte nas taxas.

Após um aumento tão acentuado, os investidores estão atentos a uma possível consolidação de curto prazo. Os mercados de criptomoedas sofreram liquidações recordes de US$ 20 mil milhões após as declarações de Trump sobre tarifas. A Bitcoin caiu 17% em relação às seus máximos de outubro e pode testar o suporte de US$ 100.000 — uma zona crucial tanto para os compradores quanto para os vendedores.



A semana passada foi marcada por tensões globais crescentes — desde novos atritos comerciais entre os EUA e a China, que provocaram uma liquidação massiva em todo o mercado de criptomoedas, até ganhos recordes em metais preciosos impulsionados pela procura por ativos seguros. O índice de pequena capitalização em Wall Street enfrentou dificuldades em meio a preocupações com o setor bancário e à volatilidade mais ampla do mercado. Neste clima de incerteza — intensificado pela paralisação do governo dos EUA e pelas ameaças de tarifa — três ativos importantes merecem atenção especial na próxima semana: US2000, Bitcoin e ouro. US2000 O setor de pequena capitalização é mais sensível a quaisquer perturbações económicas, particularmente aquelas dentro do setor bancário — que foi precisamente a causa da liquidação da semana passada. A onda de quedas foi desencadeada por anúncios de várias instituições importantes sobre a necessidade de dar baixa em empréstimos concedidos a clientes acusados de fraude. O Zions Bank Corp reportou uma baixa de 50 milhões de dólares. Os bancos regionais também publicarão os resultados trimestrais esta semana. Além disso, de acordo com o Bureau of Labor Statistics, o relatório do IPC, há muito adiado, deverá ser divulgado na sexta-feira, apesar da paralisação do governo dos EUA. A publicação dos dados de inflação de setembro poderá ter um impacto significativo tanto no mercado bolsista dos EUA quanto no dólar. Ouro O ouro continua a sua recuperação parabólica, com um impressionante aumento de +8% na semana passada. O metal ultrapassou vários níveis importantes, incluindo US$ 4.100, US$ 4.200 e US$ 4.300 por onça. A crescente incerteza geopolítica, as tensões comerciais com a China e a paralisação do governo dos EUA estão a alimentar o influxo de capital para o metal. Após ganhos tão espetaculares, é aconselhável acompanhar de perto os preços do ouro nos próximos dias. Bitcoin O mercado de criptomoedas acaba de passar pela maior liquidação de posições alavancadas da sua história. Na sexta-feira da semana passada, o total de liquidações ultrapassou 20 mil milhões após o aumento das tarifas impostas por Trump. A Bitcoin já caiu 17% em relação às altas do início de outubro e pode testar o suporte em torno de US$ 100.000. Independentemente da direção, os níveis atuais são críticos tanto para os compradores quanto para os vendedores, tornando a Bitcoin um dos ativos mais importantes a serem observados nos próximos dias.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.