US100 tenta recuperar🗽Sell-off nas ações de urânio

Principais conclusões US100 sobe ligeiramente após a abertura do mercado norte-americano

Ações de urânio sob pressão após conversa entre Trump e Putin

Ações da Progyny caem mais de 10%

Niles Investment Management não prevê repetição do cenário de 2008

Moody's afirma que não há sinais de contágio sistémico do crédito nos EUA

Os índices norte-americanos registam ligeiros ganhos na sexta-feira, com os bancos regionais a recuperarem lentamente após as recentes perdas. O índice US100 subiu 0,1%, mantendo-se acima da EMA de 50 dias (linha laranja). Fonte: xStation5 A iniciativa de Trump sobre a fertilização in vitro pode ter um impacto «sutil» nas ações da Progyny, que caíram 13%. Na quinta-feira, a administração Trump anunciou uma iniciativa que visa expandir o acesso a procedimentos de fertilização in vitro (FIV). Até agora, o seu uso tem sido limitado pelos altos custos e pelo facto de nem sempre serem cobertos pelo seguro de saúde. Em resposta à notícia, a Progyny — uma empresa especializada em benefícios de saúde relacionados à fertilidade — viu as suas ações caírem 13% na manhã de sexta-feira, à medida que os investidores avaliavam as possíveis consequências do anúncio.

— uma empresa especializada em benefícios de saúde relacionados à fertilidade — viu as suas ações caírem na manhã de sexta-feira, à medida que os investidores avaliavam as possíveis consequências do anúncio. De acordo com o Bank of America, as ações do presidente são potencialmente positivas para a Progyny, mas «o impacto real pode ser mais sutil». Lutz destacou que a proposta do governo ainda carece de detalhes e não está claro se as potenciais reduções de custos se traduziriam em maiores volumes de procedimentos e maior procura por cobertura de seguro. Como líder de mercado com amplo alcance geográfico, a Progyny parece bem posicionada para se beneficiar de qualquer aumento na acessibilidade e na procura por procedimentos de fertilização in vitro, acrescentou Lutz, mantendo uma classificação de compra para as ações. Fonte: xStation5 Uranium Energy Corp. (UEC.US) caiu mais de 10%, com o setor de urânio em geral também sob pressão — desde a empresa mineira cazaque Kazatomprom (KAP.UK) até a canadense Cameco (CCJ.US) —, sugerindo que o fator responsável pelas quedas vai além do mercado dos EUA. Além da realização de lucros após ganhos recorde nos preços, a liquidação também pode estar relacionada com o renovado contacto entre Trump e Putin, o que poderia implicar a ausência de sanções rigorosas ao urânio e ao processamento russo. Isso, por sua vez, poderia levar a uma queda nos preços spot. Fonte: xStation5

