3 mercados a ver na próxima semana (27.06.2025)

Os mercados financeiros estão a entrar na segunda metade do ano após alguns meses bastante turbulentos. Embora junho tenha sido tranquilo em termos de negociações comerciais entre os EUA e outras economias globais, houve uma escalada completa da situação no Médio Oriente. Com um cessar-fogo agora em vigor entre Israel e o Irão, o mercado voltará a sua atenção para as negociações comerciais, mais uma temporada de resultados e a precificação de novas medidas por parte dos bancos centrais. Neste contexto, na próxima semana, vale a pena prestar atenção a mercados como o EURUSD, o OURO e o US100.

EURUSD

A próxima semana será rica em dados macroeconómicos importantes, incluindo números do mercado de trabalho dos EUA. Devido ao feriado do Dia da Independência nos Estados Unidos na sexta-feira, todos os mercados domésticos estarão fechados e a divulgação dos dados do mercado de trabalho será adiada para quinta-feira. No entanto, um evento muito importante tanto para o euro quanto para o dólar será o Fórum Económico do BCE em Sintra, onde ouviremos figuras importantes como o presidente do Fed, Jerome Powell, e a presidente do BCE, Christine Lagarde. Vale a pena notar que o par EURUSD rompeu o nível de 1,1700, portanto, os discursos dos principais banqueiros centrais e os dados do mercado de trabalho dos EUA podem ser cruciais para a continuação ou reversão da tendência.

OURO

A desaceleração da situação geopolítica global levou a uma queda significativa nos preços do ouro nas últimas sessões. O ouro caiu para os seus níveis mais baixos desde o final de maio, e mesmo um dólar fraco não levou a uma melhoria na situação. No entanto, vale a pena notar que os índices de ações dos EUA estão em máximos históricos, pelo que o surgimento de risco e uma correção no mercado de ações podem levar novamente a uma recuperação no mercado do ouro.

No contexto dos dados macroeconómicos, os números-chave serão os índices ISM dos EUA na terça e quinta-feira, seguidos pelos dados do mercado de trabalho dos EUA na quinta-feira. Se os dados forem fracos, isso poderá levar a novos aumentos nas expectativas de cortes nas taxas de juro nos EUA.

US100

O cessar-fogo no Médio Oriente e as notícias positivas sobre as negociações comerciais entre os EUA e outros países levaram os índices dos EUA a novos máximos históricos. Com a ausência de riscos imediatos, o mercado voltará a concentrar-se nos resultados das empresas norte-americanas. Embora os primeiros dias de julho não tragam grandes relatórios de resultados empresariais, o mercado estará a precificar os próximos relatórios de gigantes como a Apple, a Alphabet, a Amazon, a Meta e a Microsoft. É claro que uma das forças motrizes por trás dos ganhos recentes foi a Nvidia, mas os seus resultados só serão conhecidos no final de agosto.