Óculos Quark AI da Alibaba reforçam aposta chinesa em IA de consumo em meio a riscos regulatórios e geopolíticos A Alibaba lançou os primeiros óculos Quark AI na China, dando mais um passo na corrida global pela liderança no segmento de dispositivos vestíveis com tecnologia de inteligência artificial. O preço inicial é de 1.899 yuans, ou aproximadamente 268 dólares, destacando a abordagem ambiciosa da empresa em tornar o produto amplamente acessível no seu mercado interno. A integração profunda com o Alipay e o Taobao melhora significativamente a sua usabilidade, abrangendo pagamentos e comparações de preços em tempo real. Ao contrário dos volumosos óculos de realidade virtual da Meta, que controlam mais de 80% do mercado, os óculos Quark AI Glasses se assemelham a óculos comuns, atraindo usuários que relutam em usar óculos futuristas. Os óculos oferecem recursos como tradução ao vivo e reconhecimento de preços de prateleira. A ofensiva das gigantes tecnológicas chinesas no campo da inteligência artificial está ganhando força. A par das recentes atualizações do chatbot da Alibaba, a Xiaomi e a Baidu lançaram produtos semelhantes, deixando pouco espaço para líderes globais como a Apple com o Vision Pro ou a Samsung com o Galaxy XR. Ao mesmo tempo, as ações da Alibaba, Baidu e BYD ficaram sob pressão após um relatório sobre a potencial adição destas empresas à lista 1260H do Pentágono, que inclui entidades ligadas às forças armadas chinesas que operam nos Estados Unidos. A inclusão na lista não impõe sanções diretas, mas sinaliza um risco à reputação e pode dissuadir parceiros comerciais, afetando as avaliações nos setores de IA e veículos elétricos. O lançamento dos óculos Quark AI Glasses destaca a expansão estratégica da Alibaba na IA de consumo, mas os riscos geopolíticos, incluindo as tensões entre os Estados Unidos e a China, continuam a ser um fator significativo que pressiona as empresas de tecnologia chinesas. BABA (D1) BABA (D1) | Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.