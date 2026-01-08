Nikkei aprofunda perdas com realização em IA e novas tensões China-Japão; cadeia de terras raras no centro das atenções O Nikkei 225 (JP225) continua em queda, perdendo quase 0,85% hoje e testando níveis abaixo de 52.000 pontos, o que significa que está sob pressão pela terceira sessão consecutiva. O principal catalisador é a realização de lucros em empresas de IA e semicondutores anteriormente fortemente descontadas, o SoftBank Group caiu mais de 4%, enquanto a Tokyo Electron e a Advantest também registam quedas significativas. O índice, que recentemente bateu recordes graças ao otimismo em torno da inteligência artificial, está agora a corrigir-se após um forte aumento impulsionado pela especulação sobre os chips da Nvidia e ações relacionadas. Somado a isso, estão os dados desastrosos sobre os salários reais, que caíram 2,8% em novembro em relação ao ano anterior, a maior queda desde janeiro. No entanto, o maior fardo continua a ser a escalada das tensões geopolíticas com a China, que dominam as manchetes de hoje. Pequim anunciou a proibição imediata das exportações de bens de dupla utilização (com aplicações civis e militares) para o Japão, incluindo metais de terras raras, em resposta aos comentários feitos pelo primeiro-ministro Sany Takaichi sobre Taiwan. O Japão, que depende da China para aproximadamente 60-70% do seu abastecimento dessas matérias-primas (quase 100% para metais pesados, como disprósio e térbio), enfrenta um risco real de interrupção das suas cadeias de abastecimento para as indústrias automóvel, eletrónica e de defesa. A Nomura estima que um embargo de três meses poderia custar à economia 660 mil milhões de ienes (4,2 mil milhões de dólares) e reduzir o PIB em 0,11 pontos percentuais. O clima não é ajudado pela investigação antidumping do MOFCOM sobre as importações de diclorossilano do Japão, um componente químico essencial na produção de chips, a7> e pelo anúncio da reinstituição da proibição das importações de frutos do mar japoneses (principalmente peixes e outros produtos alimentícios marinhos) em retaliação aos comentários do primeiro-ministro japonês Sany Takaichi sobre Taiwan e os supostos problemas com a água de Fukushima. Apesar dos descontos acima mencionados, que já se prolongam há três dias e são impulsionados principalmente por fatores geopolíticos e económicos selecionados, o contrato JP225 mantém uma tendência ascendente de longo prazo, tecnicamente apoiada pela média móvel exponencial de 50 dias (curva azul no gráfico). O limite superior da configuração técnica atual continua a ser o pico duplo local na zona de 52.780 pontos. O RSI para a média de 14 dias cai abaixo da zona de 70 pontos, o que é frequentemente identificado como uma indicação de que o instrumento subjacente está sobrecomprado. JP255 (D1) Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.