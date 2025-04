A Nvidia desce 6% antes da abertura de Wall Street - encargos de 5,5 milhões de dólares e novas restrições à exportação de chips de IA📉

As ações da Nvidia (NVDA.US) subiram quase 25% desde os mínimos do início de abril, mas hoje caíram quase 6% nas negociações pré-mercado nos EUA. O declínio é impulsionado por novas e onerosas restrições à exportação dos chips da empresa destinados à China.

Além da Nvidia, várias outras ações de semicondutores também estão a ser negociadas em baixa de alguns por cento, incluindo a AMD (AMD.US), Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US) e Super Micro Corp (SMCI.US). O sector é também afetado pelos fracos resultados da ASML (ASML.NL), que provocaram uma queda de mais de 6% nas ações do principal fabricante europeu de chips.

Ontem, a Nvidia revelou que espera incorrer em 5,5 mil milhões de dólares em encargos que irão pesar no seu próximo relatório trimestral. Na segunda-feira, a empresa anunciou um plano de investimento de 500 mil milhões de dólares para construir supercomputadores de IA exclusivamente nos Estados Unidos. No entanto, isso não a protegeu das sanções impostas pela nova administração americana.

O gatilho é uma nova ronda de restrições americanas à exportação de chips destinados à China. O governo americano decidiu exigir licenças para as exportações do chip H20 para a China, incluindo Hong Kong e Macau, bem como para os países cujos clientes da Nvidia são filiais de empresas sediadas nessas regiões.

Em 9 de abril de 2025, o governo dos EUA informou a empresa de que seria obrigatória uma licença para exportar circuitos integrados H20 - ou qualquer outro com capacidades semelhantes de memória e largura de banda de interligação. Posteriormente, em 14 de abril de 2025, foi esclarecido que esta exigência de licença permaneceria em vigor indefinidamente.

O objetivo das novas restrições é impedir que os produtos Nvidia sejam utilizados em supercomputadores chineses ou em aplicações militares. Os encargos financeiros no valor de 5,5 mil milhões de dólares comunicados pela Nvidia dizem respeito ao inventário, aos compromissos de compra e às reservas associadas aos produtos H20.

Os analistas da Wedbush observaram que, embora o golpe financeiro em si seja relativamente pequeno, complica as perspectivas estratégicas de expansão da atividade da Nvidia. O chip H20 era o processador de IA mais importante que a Nvidia estava legalmente autorizada a vender na China. A decisão de Trump vai agora sujeitar esse chip a restrições. De acordo com o The Information, os gigantes chineses da tecnologia, incluindo Alibaba, ByteDance e Tencent, fizeram pedidos de H20 no valor de mais de US $ 15 bilhões no trimestre atual. A Nvidia deixará de poder satisfazê-las.

NVDA.US (H1)

Espera-se que as ações da Nvidia abram hoje em torno da marca dos 100 dólares. Dependendo da reação do mercado na abertura, podemos ver mais queda ou uma potencial tentativa de recuperação. As ações permanecem num canal descendente de médio prazo que está em vigor desde dezembro de 2024. A recente subida parou perto do limite superior desse canal de preços e da EMA de 200 períodos (linha vermelha) na tabela horária. Em um cenário extremo, a ação poderia testar novamente os mínimos locais perto de US $ 85 por ação.

Fonte: xStation5

Painéis financeiros da Nvidia

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Research