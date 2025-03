A Nvidia e a xAI juntam-se à BlackRock, Microsoft, MGX e Global Infrastructure Partners (GIP) na Parceria para Infra-estruturas de IA (AIP)

A corrida às infra-estruturas de IA está a acelerar, com triliões em potencial de crescimento económico

A BlackRock, a Microsoft, a MGX e a Global Infrastructure Partners (GIP) dão as boas-vindas à NVIDIA e à xAI à AI Infrastructure Partnership (AIP), reforçando os investimentos em centros de dados de IA.

A AIP visa 30 mil milhões de dólares em capital, mobilizando potencialmente 100 mil milhões de dólares em investimentos totais, destacando o forte interesse dos investidores em infra-estruturas prontas para a IA. A AI Infrastructure Partnership (AIP) expandiu-se com a NVIDIA e a xAI a unirem forças com a BlackRock, a Microsoft, a MGX e a Global Infrastructure Partners (GIP) para acelerar os investimentos em centros de dados de IA da próxima geração e infra-estruturas de suporte. Este movimento estratégico fortalece a posição da AIP como uma plataforma líder para o crescimento económico impulsionado pela IA, com a NVIDIA também a servir como consultor técnico, alavancando a sua experiência em computação acelerada e fábricas de IA. Além disso, a GE Vernova e a NextEra Energy estabeleceram uma parceria com a AIP para desenvolver soluções energéticas críticas para centros de dados de IA, garantindo fontes de energia escaláveis e sustentáveis. Com um objetivo de 30 mil milhões de dólares de investimento inicial, a parceria visa desbloquear até 100 mil milhões de dólares de financiamento, incluindo o financiamento da dívida, refletindo a crescente procura de infra-estruturas de IA de alto desempenho e resiliência energética. Os investimentos centrar-se-ão principalmente nos EUA, nos países da OCDE e nas nações parceiras dos EUA, impulsionando ainda mais a inovação da IA e a expansão económica. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Para os investidores, este desenvolvimento sublinha o crescente fluxo de capital para infra-estruturas e soluções de energia orientadas para a IA, tornando empresas como a NVIDIA (NVDA), a Microsoft (MSFT) e empresas de computação em nuvem centradas na IA oportunidades atrativas. A colaboração com a NextEra Energy (NEE) e a GE Vernova também sinaliza uma procura crescente de energia para aplicações de IA, beneficiando empresas especializadas em soluções de energias renováveis, nucleares e de armazenamento de energia. Entretanto, a BlackRock (BLK) e o GIP estão a liderar investimentos institucionais em infra-estruturas de IA como uma classe de activos a longo prazo, destacando o seu potencial como uma nova fronteira para o capital privado e fundos soberanos. À medida que a tecnologia de IA se expande, a infraestrutura que a suporta -centros dedados, redes de energia e ecossistemas de semicondutores- tornar-se-á um motor económico crítico, tornando este sector essencial para os investidores que procuram exposição à revolução da IA. Nvidia Naturalmente, o principal beneficiário de todas as iniciativas de investimento em IA será a Nvidia, que fornece chips ultra-modernos para treinar modelos de IA. Esta semana, está a decorrer a conferência anual da Nvidia, durante a qual já ficámos a conhecer muitas informações interessantes. O diretor executivo Jensen Huang revelou os principais avanços na computação de IA, destacando a produção em grande escala dos chips Blackwell e revelando o sistema Rubin da próxima geração, cujo lançamento está previsto para 2026. Huang sublinhou que a procura da infraestrutura de IA da Nvidia continua a ser “incrível”, apesar das preocupações do mercado, uma vez que a IA passa dos modelos de formação para a inferência em tempo real, aumentando as necessidades computacionais em 100 vezes. Apresentou as novas GPUs Blackwell Ultra com memória melhorada, uma poderosa estação de trabalho DGX destinada a profissionais de IA e o Dynamo, uma ferramenta de software gratuita para acelerar o raciocínio de IA. A Nvidia também fechou um acordo com a General Motors para carros autónomos, reforçando a sua presença nos sistemas autónomos. Fonte: xStation 5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.