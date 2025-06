A semana que agora termina nos mercados - Os mercados acionistas dos Estados Unidos (EUA) subiram esta semana, com os investidores a lidarem com tensões comerciais, dados económicos mistos e o desentendimento público entre o CEO da Tesla, Elon Musk, e o presidente dos EUA, Donald Trump. O índice de gestores de compras (PMI) do setor industrial do Institute for Supply Management (ISM) nos EUA caiu para 48,5 em maio, abaixo dos 49,5 esperados. O PMI de serviços do ISM nos EUA caiu para 49,9 em maio, abaixo dos 52 previstos. A pesquisa de vagas de emprego e rotatividade de mão de obra (JOLTS) em abril aumentou para 7,39 milhões, superando os 7,05 milhões previstos. O crescimento do emprego da Automatic Data Processing (ADP) em maio caiu para 37.000, em comparação com os 114.000 esperados. Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA subiram para 247000, contra os 235000 esperados. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app - Na União Europeia (UE), a inflação global diminuiu para 1,9% em termos homólogos em maio, face aos 2,2% anteriormente. O índice de inflação subjacente na UE caiu de 2,7% para 2,3%, o valor mais baixo desde janeiro de 2022. O Banco Central Europeu (BCE) reduziu as suas taxas de juro em 25 pontos base (pb), levando a taxa de depósito para 2%. - No Japão, a inflação global manteve-se estável nos 3,6% em abril. A inflação subjacente acelerou de 3,2% para 3,5%, o valor mais alto desde janeiro de 2023 - Na China, o PMI de manufatura Caixin caiu para 48,3 em maio, abaixo dos 50,7 esperados e o PMI de serviços Caixin subiu para 51,1 em maio, superando os 50,7 previstos - Na Austrália, o PIB aumentou 0,2% no trimestre de março de 2025, desacelerando de 0,6% no trimestre anterior, para uma taxa de crescimento anual de 1,3%. Destaques da semana que vem Índice de preços no consumidor na China

Data: segunda-feira, 9 de junho, às 02h30 GMT+1 Em abril, o IPC da China caiu 0,1% em relação ao ano anterior, marcando o terceiro mês consecutivo de deflação, à medida que o país enfrenta o enfraquecimento do consumo interno e a crescente incerteza comercial. Em maio, o governo implementou uma série de medidas de flexibilização monetária, incluindo reduções nas taxas de juros e nos índices de reservas obrigatórias. Além disso, as tarifas dos EUA sobre produtos chineses foram temporariamente reduzidas de 145% para 30%. Essas intervenções políticas podem aliviar os ventos deflacionários que afetam os preços no consumidor e no produtor. Por outro lado, o PMI composto da Caixin divulgado esta semana caiu acentuadamente de 51,1 em abril para 49,6. Isso destaca a redução da procura externa e a intensificação da concorrência empresarial, pressionando os preços de produção para baixo. Para maio, o mercado antecipa que o IPC caia -0,2% em relação ao ano anterior, indicando a necessidade de medidas adicionais para impulsionar o consumo, particularmente no setor de serviços. Além disso, permitir que o yuan chinês caia em relação ao dólar americano aliviaria os riscos deflacionários para a economia chinesa. Índice de preços no consumidor nos EUA

Data: quarta-feira, 11 de junho, às 13h30 GMT+1 Em abril, a taxa de inflação geral subiu 0,2% em relação ao mês anterior, elevando a taxa anual para 2,3% em relação ao ano anterior, a mais baixa desde fevereiro de 2021. A inflação subjacente subiu 0,2% em relação ao mês anterior, mantendo a taxa anual em 2,8% em relação ao ano anterior, em linha com as previsões do mercado. Esta semana, os porta-vozes da Fed (Waller, Bostic e Cook) expressaram cautela em relação à inflação e a possíveis cortes nas taxas, devido às incertezas em torno das tarifas, bem como ao seu potencial para impulsionar tanto a inflação quanto uma desaceleração económica. Waller enfatizou que, se as tarifas forem moderadas, em torno de 10%, e a inflação subjacente continuar a tender para a meta de 2% da Fed, com um mercado de trabalho sólido, ele apoiaria “boas notícias” sobre cortes nas taxas ainda este ano. Este mês, a expectativa preliminar é de que a inflação global suba 0,2% em termos mensais e que a taxa anual suba para 2,5%. A taxa de inflação subjacente também deverá subir 0,2% em termos mensais e a taxa anual deverá subir para 2,9%. O mercado de taxas dos EUA está a prever uma probabilidade de 85% de um corte de 25 pontos base na taxa da Fed em setembro, com um corte acumulado de 55 pontos base até ao final do ano.

