Abertura de Wall Street: Dados fracos económicos mudam expectativa de corte nas taxas (04.06.2025)

Os investidores em Wall Street estão cautelosamente otimistas, reagindo a uma combinação de dados económicos mais fracos do que o esperado e novas esperanças de duas reduções das taxas de juro até ao final de 2025. Os índices de grande capitalização estão a ser negociados em alta (S&P 500: +0,18%, Nasdaq: +0,2%, DJIA: +0,2%), enquanto os de pequena capitalização apresentam desempenho inferior devido às perspetivas desanimadoras dos últimos relatórios do ISM (Russell 2000: 0,13%).

Enquanto isso, o Índice ISM de Serviços também apontou para um arrefecimento da economia.

O índice caiu para 49,9 em maio, abaixo dos 52 esperados, indicando uma contração no setor de serviços. As pressões sobre os preços continuam a aumentar, em grande parte devido às expectativas tarifárias inquietantes.

abaixo dos 52 esperados, indicando uma contração no setor de serviços. As pressões sobre os preços continuam a aumentar, em grande parte devido às expectativas tarifárias inquietantes. Em conjunto, estes dados aumentaram as apostas do mercado de que a Reserva Federal poderá intervir com cortes nas taxas de juro para evitar uma potencial recessão. Este sentimento ecoa nos mercados obrigacionistas, onde o rendimento do Treasury dos EUA a 10 anos caiu 1,6%.

US2000 (D1)

As ações de pequena capitalização estão sob pressão hoje, arrastadas pelos dados decepcionantes do ISM. O Russell 2000 se destaca como o único índice importante no vermelho, refletindo as preocupações dos investidores com as perspectivas econômicas para as empresas menores.

Apesar de um início de dia forte, o índice não conseguiu manter os ganhos e recuou para o nível de 2.100 — um ponto de resistência importante testado anteriormente no final de março e em meados de maio. As pressões contínuas sobre os preços no produtor e a incerteza em torno das tarifas estão a pesar fortemente sobre as empresas de menor dimensão. Estes ventos contrários estão agora a refletir-se tecnicamente, com as médias móveis exponenciais (EMAs) do índice a mostrarem sinais de estabilização — um indicador de enfraquecimento do momentum.

Fonte: xStation5

