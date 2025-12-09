Abertura de Wall Street: US100 perde 0.3% em pre-market 🗽Nvidia sobe após decisão de Trump sobre as exportações

Os futuros do S&P 500 (US500) estão ligeiramente em baixa nesta terça-feira, com os investidores evitando assumir grandes posições antes da decisão da Reserva Federal sobre as taxas de juro desta semana. Os futuros do Nasdaq 100 estão em queda de 0,3%, mas a Nvidia está em alta no pré-mercado depois que o presidente Donald Trump permitiu que a empresa exportasse seu chip de IA H200 para a China em troca de uma sobretaxa de 25%. Agora, os mercados aguardam os dados JOLTS previstos para as 15h GMT. O ADP NER Pulse sinalizou que os empregadores privados adicionaram 4.750 empregos por semana. O CEO do Wells Fargo, Scharf, afirma que: «Os gastos com férias nos EUA foram um pouco mais elevados em relação ao ano anterior nas primeiras semanas. Os níveis de gastos do consumidor continuam fortes.»

De acordo com dados da FactSet de 4 de dezembro, 83% das empresas do S&P 500 superaram as previsões de lucros para o terceiro trimestre; o setor que mais cresceu entre os 11 setores do índice foi o de tecnologia da informação (+29% em relação ao ano anterior).

A FactSet também indica que o terceiro trimestre apresentou um crescimento médio dos lucros de 13,4% em relação ao ano anterior, enquanto o próprio S&P 500 subiu 13,1% em relação ao ano anterior durante o mesmo período; isto marcou mais um trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nos EUA. O Índice de Otimismo Empresarial NFIB dos EUA ficou em 99, contra 98,3 esperados e 98,2 anteriormente.O índice NFIB é um dos principais indicadores da economia dos EUA, uma vez que as pequenas empresas nos Estados Unidos empregam quase 50% de todos os trabalhadores. A melhoria no sentimento decorre em grande parte dos cortes nas taxas de juro e das expectativas de taxas mais baixas em 2026. Os futuros do Russell 2000 (US2000), que agrupa empresas americanas de menor porte (embora ainda grandes demais para reportar ao NFIB), estão a ser negociados perto de seus máximos históricos. US100 (intervalo D1) Fonte: xStation5 Notícias da empresa As ações da Almonty Industries caem 18% após a fixação do preço de 18 milhões de ações a 6,25 dólares numa oferta de ações ampliada no valor de 112,5 milhões de dólares ( ALM.US ).

). A Ares Management salta 7,7% após a S&P Dow Jones Indices anunciar que a ação substituirá a Kellanova no S&P 500 em 11 de dezembro ( ARES.US ).

). A CVS Health sobe 3,1% após elevar sua previsão de lucro e receita ajustados para 2025 e definir metas de crescimento até 2028 (CVS.US).

A FMC Corp. cai 1,2% após o Barclays rebaixar a ação de peso igual para peso inferior, citando a pressão sobre as margens esperada em 2026 (FMC.US).

A Galaxy Digital sobe 1,7% após o Citizens iniciar a cobertura com uma classificação de desempenho superior ao mercado e um preço-alvo de 60 dólares ( GLXY.US ).

). A Geopark cai 12% após a Parex Resources encerrar as discussões sobre uma potencial aquisição ( GPRK.US ).

). A Graphic Packaging caiu 5,6% após a empresa reduzir a sua previsão de EBITDA ajustado para o ano inteiro, com o ponto médio ficando abaixo das expectativas dos analistas ( GPK.US ).

). A PepsiCo subiu 0,1% após chegar a um acordo com o investidor ativista Elliott Investment Management que inclui uma redução de 20% na sua linha de produtos nos EUA e uma maior ênfase na acessibilidade ( PEP.US ).

). A RPM International sobe 0,7% após a RBC Capital Markets elevar a classificação das ações de «sector perform» para «outperform», apontando para uma melhoria nas tendências futuras ( RPM.US ).

). A Toll Brothers perde 5,5% após a construtora de casas de luxo divulgar uma previsão de entregas para 2026 que ficou aquém das expectativas consensuais ( TOL.US ).

). A Viking Holdings ganha 2,2% após a Goldman Sachs elevar a classificação da operadora de cruzeiros de “neutra” para ‘comprar’ ( VIK.US ).

). A Wave Life Sciences salta 8%, ampliando o notável aumento de 147% na segunda-feira, após a RBC Capital Markets elevar a classificação da empresa para “desempenho superior” após dados clínicos “impressionantes” relacionados à obesidade (WVE.US). Nvidia (NVDA.US, intervalo D1) As ações da Nvidia aproximam-se da EMA50 (linha laranja) e o anúncio de Trump pode ser um movimento importante, apoiando o sentimento em torno das ações. Fonte: xStation5

