O sentimento geral das bolsas é positivo neste primeiro dia de negociações do novo ano. A maior parte dos índices de referência asiáticos fechou em alta com ganhos de quase 1% , liderado pelas ações dos semicondutores e da Internet . As ações da Samsung atingiram novos máximos históricos , enquanto que a chinesa Baidu subiu mais de 7% depois de a unidade de chips da empresa ter estreado na bolsa de Xangai , subindo cerca de 400% no seu primeiro dia de negociação .

, com o . Por outro lado, na Europa os índices estão a recuar ligeiramente, na sequência dos fortes ganhos registados anteriormente. Os progressos nas voltaram a estagnar, e sublinhou que “ assinará ” e acrescentou que os restantes no processo de negociação são significativos, uma vez que dizem respeito ao e às . Os metais preciosos estão a subir esta manhã. O ouro está a valorizar quase 1,5% para 4.450 dólares por onça , enquanto a prata está a valorizar mais de 4,5% , voltando a ultrapassar os 74 dólares . O cobre também está a registar ganhos. 2025 foi o melhor ano para os metais desde 1979. Curiosamente, o índice do dólar USDIDX também está a valorizar , mas isso não está a impedir que as criptomoedas também recuperem. O Ethereum ultrapassou os US $ 3.000 e o Bitcoin está sendo negociado perto de US $ 89.000 , dando aos touros esperança de uma quebra da consolidação se o impulso de alta do início do ano for sustentado.

, , enquanto , caindo para . sugerem que as condições nos Estados Unidos entre serão . De acordo com as autoridades russas, um ataque de drones no Ano Novo, levado a cabo pelas forças armadas ucranianas, matou 24 pessoas e feriu pelo menos mais 50 numa aldeia ocupada pela Rússia na região ucraniana de Kherson. Três drones terão atingido um café e um hotel na cidade turística de Khorly, na costa do Mar Negro. A Ucrânia nega os relatos. Na véspera de Ano Novo, um porta-voz militar ucraniano disse à Interfax que as forças de Kiev visam apenas instalações militares ou energéticas russas. Fonte: xStation5

