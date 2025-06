Abertura de Wall Street: US500 perto de máximos históricos 🟢

Os índices de ações dos EUA abriram hoje perto de níveis recordes. O entusiasmo dos investidores continua a ser alimentado pela diminuição das tensões geopolíticas no Médio Oriente e pela queda acentuada dos preços do petróleo. No momento da publicação, o US500 está em alta de 0,25%, para 6.150 pontos, enquanto o US100 ganha 0,45%, para 22.500 pontos.

O apetite pelo risco também é evidente no mercado de criptomoedas, com o Bitcoin subindo 1,80%, para US$ 108.100. Enquanto isso, a queda nos preços da energia reforçou as expectativas de que o Federal Reserve possa começar a cortar as taxas de juros ainda este ano, embora o presidente do Fed, Jerome Powell, tenha enfatizado uma abordagem cautelosa e baseada em dados antes de qualquer decisão sobre a política monetária.

Os ganhos mais fortes são observados entre as empresas de tecnologia de ponta. O otimismo é mais moderado entre as ações de menor capitalização, conforme refletido no infográfico que acompanha este artigo. O US2000 caiu 0,50% hoje, confirmando que um número relativamente pequeno de empresas está impulsionando a atual recuperação.

US500

O US500 está a testar máximos históricos em torno dos 6160 pontos hoje. Apenas nas últimas três sessões, desde a desaceleração do conflito no Médio Oriente, o índice ganhou um total de 3,26%.

Notícias das empresas

A Reddit (RDDT.US) subiu mais de 5,20%, continuando a sua recente recuperação. Os analistas da Jefferies e da Morgan Stanley deram avaliações positivas ao aumento do envolvimento dos utilizadores e ao potencial de monetização da plataforma.

A QXO Inc. (QXO.US) caiu 6,1% após anunciar uma oferta de ações no valor de 2 mil milhões de dólares, o que suscitou especulações sobre possíveis aquisições no setor dos materiais de construção.

A FedEx (FDX.US) caiu quase 5% após reportar lucros abaixo das expectativas, citando a fraca dinâmica global e a pressão sobre as margens.

A General Mills (GIS.US) está a perder mais de 4,6% após a empresa ter reportado uma queda maior do que o esperado nas vendas orgânicas, especialmente na América do Norte.