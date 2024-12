Abertura do mercado norte-americano: Índices bolsistas seguem laterais 🔔

Â

Na abertura da sessão, as bolsas estão a registar ganhos ligeiros apoiados pelo dólar mais fraco. O índice US500 está a valorizar 0,10% junto dos 6100 pontos. O US100 está a negociar perto dos seus níveis de abertura, mantendo-se acima dos 21.500 pontos, enquanto o US2000 perde 0,30% para 2424 pontos.Â

O dólar está a tentar quebrar a zona de suporte marcada pelos 105,5000 pontos e a inverter a sua tendência de alta pós-eleitoral. Se esta zona for quebrada, é possível que o USD desvalorize ainda mais. Fonte: xStation 5

US500

O índice tecnológico mantém-se perto dos máximos históricos acima dos 21.500 pontos. Na abertura da sessão, o índice sobe ligeiramente 0,02%. Fonte: xStation 5

Notícias sobre as empresas cotadas

As ações ligadas às criptomoedas estão a valorizar esta sessão após a recuperação do Bitcoin para além de US $ 100,000, como a MicroStrategy que valoriza mais de 3.20%, Riot Platforms +1.20%, Marathon +0.660% e Coinbase +5.21%.

As ações da Five Below (FIVE.US) estão a valorizar mais de 13,50% após fortes resultados do último trimestre, com vendas aumentando 15% e lucro aumentando 61%. A empresa aumentou sua orientação para o ano fiscal de 24, agora esperando vendas de $ 3.84 mil milhões- $ 3.87 mil milhões e EPS ajustado de $ 4.78- $ 4.96, superando as estimativas anteriores. Prevê-se que as vendas comparáveis de férias diminuam 3%-5%, melhor do que a queda esperada de 5,44%. A empresa também anunciou Winnie Park como seu novo CEO, a partir de 16 de dezembro.

As ações da ChargePoint Holdings (CHPT.US) estão a valorizar mais de 13,20% apesar dos resultados mistos do terceiro trimestre. A empresa reduziu seu prejuízo trimestral em 51% A / A para $ 77.6 milhões, com a receita de assinaturas crescendo 19% A / A. Para o FQ4, a ChargePoint prevê receitas de $95M-$105M, alinhando-se com as expectativas de consenso.

As ações da American Eagle Outfitters (AEO) estão a recuar 13% depois de não ter atingido as expectativas de receitas no 3º trimestre e de ter reduzido as suas perspectivas para o AF24. A empresa projeta agora um crescimento das receitas de 1%, abaixo do intervalo anterior de +2%-3%, com um crescimento comparável das vendas reduzido para +3%, abaixo dos +4% estimados.

As ações da Synopsys (SNPS.US) também estão a recuar mais de 10%, apesar dos fortes resultados do quarto trimestre, uma vez que a orientação decepcionante para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2015 ofuscou o desempenho. A empresa previu uma receita no primeiro trimestre de 1,44 a 1,47 mil milhões de dólares, bem abaixo do consenso de 1,65 mil milhões de dólares, com um EPS ajustado de 2,77 a 2,82 dólares, falhando as estimativas de 3,55 dólares.



