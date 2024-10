Abertura do mercado norte-americano: Índices seguem em terreno positivo

Após a estagnação de ontem, as acções americanas entraram na sexta-feira com uma nota positiva. O S&P500 negoceia em alta de 0,4%, o Dow Jones recupera 0,6%, o Russell 2000 de pequena capitalização acrescenta 0,75%, enquanto o Nasdaq escapou rapidamente ao vermelho, ganhando 0,08% neste momento.

A negociação pré-mercado foi dominada pelos grandes bancos que revelaram os seus resultados do terceiro trimestre de 2024, mostrando um desempenho robusto apesar das preocupações iniciais (como no caso do JPMorgan Chase) e do corte agressivo das taxas de juro em setembro. A leitura do PPI ligeiramente mais elevada do que o esperado foi bem absorvida pelo mercado, sem impulsionar a volatilidade. De facto, o Índice de Volatilidade continua em queda, perdendo quase 2,3% após a abertura.

Fonte: xStation5



Os contratos para o S&P500 atingem novos máximos depois de se recuperarem ao atingir o nível 23.6 Fibonnaci. As EMAs permanecem no padrão de alta, com o índice sendo negociado acima das médias de 20 e 50 períodos (roxo claro e escuro, respetivamente). O RSI bate à porta da área de sobrecompra, sinalizando um potencial interesse para os ursos. Fonte: xStation5



Notícias corporativas:

Tesla (TSL.US): as acções do fabricante de automóveis eléctricos caem XX% após a revelação do robotáxi Cybercab ter falhado o alvo e faltado em detalhes significativos. Musk pretende lançar o veículo autónomo até 2027 a um preço de 30.000 dólares. Os analistas sublinham que o evento não apresentou quaisquer perspectivas potencialmente atractivas para o curto prazo, mas centrou-se antes na visão em torno das ambições da Tesla em matéria de IA e de veículos autónomos.

BlackRock (BLK.US): as acções da maior gestora de activos do mundo ganham XX% na abertura, na sequência de resultados do terceiro trimestre de 2024 melhores do que o previsto e de um nível recorde de activos sob gestão. As receitas líquidas da BlackRock superaram o consenso do mercado em quase todos os segmentos, com os fluxos de entrada de longo prazo e os fluxos líquidos de acções a estarem no topo do jogo. A rendibilidade dos capitais próprios aumentou para 13%, chamando ainda mais a atenção para a capacidade da empresa para fazer crescer os seus activos em vários segmentos.

Activos sob gestão: $11,48 biliões vs $11,19 biliões esperados (+26% YoY)

Total de entradas líquidas: 221,18 mil milhões de dólares vs 127,2 mil milhões de dólares esperados

Entradas de longo prazo: $160,17 mil milhões vs $100,02 mil milhões esperados

EPS ajustado: $11,46 vs $10,40 esperados (+5% YoY)

Receitas: $5,20 mil milhões vs $5,0 mil milhões esperados (+15% YoY)

BNY Mellon (BK.US): de acordo com o seu relatório de ganhos do 3º trimestre de 2024, o Bank of New York Mellon tornou-se o primeiro banco da história a ultrapassar os 50 biliões de dólares em activos sob custódia e administração. As comissões de serviços de investimento do banco aumentaram 5% para 2,34 mil milhões de dólares, enquanto os rendimentos provenientes de divisas aumentaram 14% para 175 milhões de dólares, entre outras métricas melhores do que o previsto.

Activos sob custódia e/ou administração: $52,1 triliões vs $51,08 triliões esperados

Activos sob gestão: $2,14 triliões vs $2,08 triliões esperados

EPS ajustado: $1,52 vs $1,42 esperado

Receitas: $4,65 biliões vs $4,55 biliões esperados

Receita líquida de juros: $1,05 mil milhões vs $1 mil milhões esperados

Wells Fargo (WFC.US): o banco teve um desempenho inferior às estimativas dos analistas, com os lucros a diminuírem significativamente devido à fraca procura de empréstimos e a pagamentos mais elevados aos depositantes. Prevê-se que as receitas de juros do Wells Fargo continuem a diminuir durante o resto de 2024, na sequência da recente redução das taxas de juro pela Fed. No entanto, o EPS melhor do que o esperado permite ganhos adicionais nas acções da empresa.

Resultado líquido: 5,11 mil milhões de dólares contra 5,78 mil milhões de dólares no ano anterior

Receitas líquidas de juros: 11,69 mil milhões de dólares contra 11,88 mil milhões de dólares previstos (-11% em relação ao ano anterior)

Receitas: 20,37 mil milhões de dólares contra 20,41 mil milhões de dólares previstos

EPS: $1,42 vs 1,28 esperado e $1,48 ano antes

Média total de empréstimos: $910.3 biliões

Média total de depósitos: $1,34 triliões vs $1,35 triliões esperados

JPMorgan Chase (JPM.US): apesar de se preparar para maiores perdas com empréstimos, o maior banco dos EUA por activos superou as expectativas do mercado, de acordo com os fortes resultados do 3º trimestre de 2024. As métricas que impulsionam o sucesso do banco são o crescimento de 31% das comissões de banca de investimento e um total de activos sob gestão superior ao previsto (3,90 biliões de dólares)