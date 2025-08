ABERTURA DO MERCADO NORTE-AMERICANO: Os lucros da Microsoft e da Meta prolongam a recuperação das grandes empresas tecnológicas (31.07.2025)

Wall Street recupera hoje com os ganhos mais recentes das grandes empresas tecnológicas, que são tranquilizadores no meio de preocupações sobre a potencial sobrevalorização das megacaps tecnológicas e o sobreinvestimento em IA. Os índices norte-americanos são negociados maioritariamente no verde, ignorando a posição moderadamente hawkish da Fed relativamente às taxas de juro e os dados sobre a inflação mais quentes do que o previsto (Nasdaq: +1,25%, S&P 500: +0,7%, DJIA: +0,3%, Russell 2000: -0,2%). A inflação dos EUA aumentou em junho, com o índice de preços PCE a subir 0,3%, uma vez que as tarifas começaram a aumentar os preços dos bens. A inflação anual atingiu 2,6%, enquanto a inflação subjacente permaneceu em 2,8%. Os gastos dos consumidores aumentaram 0,3%, recuperando da estagnação de maio. Apesar das pressões tarifárias, o Fed manteve as taxas estáveis, mas deu a entender que os efeitos dos preços podem ser prolongados. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app As ações tecnológicas estão a liderar o mercado hoje, com os serviços de comunicação impulsionados pelo aumento de 12% da Meta, na sequência de fortes ganhos. Esse ganho ajudou a compensar uma queda de 8% na Paramount Global antes dos seus resultados. A Microsoft também subiu 5% depois de uma grande batida nos lucros, elevando a sua capitalização bolsista para mais de 4 biliões de dólares. A Nvidia (NVDA.US: +1,6%) e a Amazon (AMZN.US: +4,3%) juntaram-se à recuperação, enquanto a Apple (AAPL.US) negociou sem alterações antes da sua chamada de resultados. Desempenho atual dos setores do S&P 500. Fonte: Bloomberg Finance LP US100 (H1) Os futuros do Nasdaq corrigiram alguns dos seus ganhos de alta, antes do mercado, embora a pressão de venda tenha sido interrompida no nível de resistência anterior em torno de 23600, quebrado na publicação dos ganhos da Meta e da Microsoft. O US100 está atualmente a ser negociado em torno da média móvel exponencial de 30 horas (EMA30; roxo claro) e o impulso adicional dependerá em grande medida dos relatórios financeiros da Apple e da Amazon, a serem divulgados após a sessão. Fonte: xStation5 Notícias da empresa: A Arm Holdings (ARM.US) cai 10% depois que a orientação de lucro do segundo trimestre não atendeu às expectativas devido ao aumento dos gastos com P&D vinculados à IA. Enquanto a receita estava em linha, a previsão de lucro ficou aquém. O CEO Haas enfatizou os ganhos de longo prazo de investimentos focados em IA, como o projeto Stargate com OpenAI. Os investidores permanecem cautelosos em meio à suavidade do setor de chips e preocupações com tarifas.

EBay (EBAY.US) sobe 17% no pré-mercado depois que os resultados do segundo trimestre superaram as estimativas e a orientação impressionou. O GMV da categoria de foco aumentou 10%, mostrando impulso nos segmentos principais. Os analistas melhoraram as ações, citando o crescimento estrutural, a procura resistente e a expansão das margens. Os EUA e os artigos de coleção lideraram os ganhos. As perspectivas para o terceiro trimestre indicam estabilidade, apesar da incerteza macroeconómica e regulamentar.

A Meta (META.US) subiu 12%, uma vez que os resultados do segundo trimestre superaram as expectativas, com um crescimento de receita de 22% impulsionado por fortes preços de anúncios e uso em sua família de aplicativos. O capex relacionado com a IA está a aumentar, sendo possível atingir os 100 mil milhões de dólares em 2026. Apesar das perdas contínuas da Reality Labs, as margens robustas (43%) e os ganhos com anúncios (+9% de preços) apoiam o investimento agressivo em infra-estruturas de IA.

A Microsoft (MSFT.US) subiu 5% no pré-mercado após fortes resultados do quarto trimestre, liderados pelo crescimento de 39% do Azure e ampla força na nuvem. O EPS e a receita superaram as estimativas, aliviando as preocupações dos investidores sobre o capex. Os analistas aplaudiram o impulso da IA e a adoção empresarial. Os fabricantes de chips e os pares de software recuperaram, com o Copilot a ultrapassar os 100 milhões de utilizadores. O capex atingiu $ 24.2 mil milhões.

As ações da Qualcomm (QCOM.US) caem cerca de 4.2% nas negociações após o expediente, após resultados mistos do terceiro trimestre e perspectivas cautelosas. Embora a receita geral e o EPS tenham superado as estimativas, o crescimento da receita de aparelhos ficou aquém das expectativas, provavelmente impactado pelo aumento da demanda impulsionado por tarifas. Os segmentos automóvel e IoT registaram fortes ganhos. Os analistas mantêm-se indiferentes, mas consideram que existe um potencial de crescimento a longo prazo.

A Western Digital (WDC.US) subiu 6,7% após as previsões optimistas para o quarto trimestre e a orientação otimista para o primeiro trimestre. A forte procura na nuvem, a oferta restrita de HDD e a dinâmica das unidades de alta capacidade aumentaram as margens e as receitas. Os analistas veem vantagens na margem bruta, EPS e recompra de ações. As necessidades de armazenamento de IA e hiperscaler alimentam o crescimento a longo prazo. As ações superam o desempenho da sua congénere Seagate.

