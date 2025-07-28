Abertura do mercado norte-americano: um início de semana emocionante em Wall Street📌👀

As ações norte-americanas começaram a segunda-feira com um humor misto, apesar de uma recuperação inicial após o anúncio de um novo acordo comercial entre os EUA e a UE. Na altura da publicação, o índice US500 subia 0,10%, o US100 ganhava 0,40%, enquanto o índice de pequena capitalização US2000 descia 0,05%. O fortalecimento do dólar americano está a pesar sobre os mercados de acções. A principal história do dia é, naturalmente, o acordo comercial com a União Europeia anunciado por Trump no domingo. No entanto, o otimismo dos investidores desvaneceu-se rapidamente após um olhar mais atento sobre o acordo anunciado. A presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, fez promessas vagas relativamente a potenciais investimentos e compras aos Estados Unidos. Trata-se também apenas de um acordo preliminar, sem qualquer base jurídica que garanta a concretização dessas promessas. Além disso, o acordo exclui sectores-chave como os produtos farmacêuticos e o aço. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A maioria dos sectores do índice US500 está hoje no vermelho, com exceção da energia e das novas tecnologias. O dólar americano continua a subir fortemente; o USDIDX está a subir 0,70% para 98.000 pontos. A atenção dos investidores voltar-se-á agora para os próximos lançamentos de lucros trimestrais e para a reunião da Reserva Federal na quarta-feira. US500 O índice US500 abriu com um gap para cima. No entanto, desde então, os futuros reduziram alguns dos ganhos iniciais. O índice está atualmente em alta de 0,10% em 6.430 pontos.

Fonte: xStation 5 Notícias da Empresa A Tesla (TSLA.US) subiu 2% depois de confirmar um acordo de semicondutores de US $ 16,5 mil milhões com a Samsung, até 2033. A fábrica do Texas produzirá os chips AI6 da próxima geração da Tesla, com Elon Musk supervisionando pessoalmente o progresso. Alibaba (BABA.US) ganhou 2% depois de revelar seus óculos inteligentes alimentados por IA, “Quark AI Glasses”, com lançamento previsto na China no final de 2025. Alimentado pelo modelo de linguagem da própria Alibaba, o dispositivo visa o crescente mercado de wearables com IA. A Atai Life Sciences (ATAI.US) caiu 17% depois de o ensaio de Fase 2b do parceiro Recognify Life Sciences para a inidascamina não ter atingido o seu objetivo primário para o comprometimento cognitivo relacionado com a esquizofrenia, o que levou a um novo enfoque na linha psicadélica da Atai.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.