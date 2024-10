Abertura dos EUA: US500 Próximo de máximas com dados de emprego impressionantes

O relatório de empregos dos EUA superou as expectativas, com as vagas de emprego não agrícolas aumentando mais de 250 mil.

A taxa de desemprego caiu pelo segundo mês consecutivo, alcançando 4,1%. As ações se recuperaram com uma nova recomendação, enquanto os ADRs chineses se recuperaram da venda intensa de quinta-feira.

As ações da Rivian caíram, pois a empresa reduziu sua previsão de produção para o ano. Os índices dos EUA abriram em alta, impulsionados por um relatório de empregos positivo que amenizou os temores de recessão. As vagas de emprego não agrícolas aumentaram 254 mil em setembro, enquanto a taxa de desemprego caiu para 4,1%. Esses dados robustos apontam para uma possível força nos gastos do consumidor e no crescimento do PIB nos terceiro e quarto trimestres, desafiando as expectativas recentes de uma desaceleração. O US500 está apenas 0,6% abaixo de suas máximas históricas alcançadas na semana passada. As negociações de hoje viram o índice testar o nível de 5800, coincidindo com um retrocesso de Fibonacci de 113,0% do recente rali de verão. Ao mesmo tempo, os rendimentos dos títulos dispararam, refletidos na queda dos preços dos títulos. Se a tendência de alta continuar, o próximo alvo significativo está em torno de 5900; o suporte está em 5725. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 Notícias Empresas: A CVS Health (CVS.US) subiu mais de 3% após anunciar planos para potencialmente se dividir em duas divisões: farmacêutica e de seguros. O TD Cowen elevou a classificação da ação devido às perspectivas melhoradas para seu plano de Medicare Advantage.

A Rivian Automotive (RIVN.US) caiu quase 4% após reduzir sua previsão de produção para o ano devido a restrições na cadeia de suprimentos. A empresa entregou 10 mil veículos no terceiro trimestre, ficando abaixo das estimativas dos analistas.

Os ADRs chineses se recuperaram após a venda intensa de quinta-feira, com Alibaba, JD e Tencent registrando ganhos.

