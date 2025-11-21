Análise dos resultados trimestrais e perspetivas para o futuro da líder em inteligência artificial

A Nvidia é, há muito tempo, uma das empresas mais importantes no mundo da inteligência artificial. A empresa, que começou no mercado de jogos, agora é responsável por uma parte significativa da infraestrutura computacional global que alimenta os modelos generativos mais recentes, bem como soluções utilizadas na ciência e na indústria. Os seus chips impulsionam centros de dados, laboratórios de pesquisa e empresas que desenvolvem sistemas avançados de IA.

Os resultados financeiros mais recentes do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026 confirmam que a procura por aceleradores de IA continua a crescer. O segmento de centros de dados não só reforçou a sua liderança, como também demonstrou a capacidade da Nvidia de expandir as suas operações sem comprometer a qualidade e o desempenho. A empresa está simultaneamente a desenvolver ecossistemas tecnológicos completos, incluindo software, redes e plataformas que permitem a criação e o treino de modelos complexos em grande escala.

Este relatório analisa os dados trimestrais mais recentes, discute os desenvolvimentos em cada área de negócio importante e destaca os principais fatores que podem influenciar o futuro da empresa. Antes de analisarmos o panorama geral, vamos começar com os principais números financeiros do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026.

Resultados excepcionais para o terceiro trimestre de 2026

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

A Nvidia acelera o avanço da IA com crescimento robusto e margens elevadas

A Nvidia mais uma vez demonstrou o seu papel crucial no desenvolvimento da IA ao registar receitas de 57 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2026. Isto representa um aumento de 22% em relação ao trimestre anterior e um crescimento de 62% em relação ao ano anterior. Esse crescimento não se resume apenas à escala; ele demonstra claramente o domínio da Nvidia na transformação digital global.

A margem bruta permanece muito alta, em cerca de 73,4%. Apesar dos pesados investimentos em pesquisa, desenvolvimento e expansão operacional, a empresa converte efetivamente a receita em lucro. As despesas operacionais, incluindo P&D e administração, totalizaram 5,839 mil milhões de dólares, enquanto o lucro operacional atingiu 36 mil milhões de dólares. Em termos líquidos, a Nvidia gerou quase 32 mil milhões de dólares, o que se traduz em um lucro por ação de 1,30 dólar. Este resultado superou as expectativas dos analistas e demonstra a capacidade da empresa de gerar fortes fluxos de caixa, mesmo em meio à incerteza macroeconómica.

O principal motor de crescimento continua a ser o segmento de centros de dados, com receitas recorde de 51,2 mil milhões de dólares. Isto é impulsionado não só pelo aumento da procura, mas também pela inovadora arquitetura Blackwell GPU, que combina alto desempenho com eficiência energética, e parcerias estratégicas com os principais players das indústrias de nuvem e IA. Isto solidifica a posição da Nvidia como a base da infraestrutura global de IA. O segmento de jogos também mantém uma posição forte, gerando 4,3 mil milhões de dólares em receitas, refletindo um modelo de negócios equilibrado que combina inovação para o consumidor com o negócio de centros de dados.

Para o próximo trimestre, a Nvidia prevê receitas em torno de 65 mil milhões de dólares, mantendo margens elevadas, demonstrando a sua ambição não só de sustentar, mas também de fortalecer o seu domínio.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Crescimento sustentável consolida a Nvidia como líder da revolução tecnológica

O sucesso da empresa não se baseia apenas nos resultados recentes. A análise dos últimos anos mostra um desempenho consistente acima das expectativas do mercado, tanto em receitas como em lucros por ação. Antes do terceiro trimestre de 2026, as previsões apontavam para receitas de cerca de 55,2 mil milhões de dólares e EPS de 1,26 dólares; os resultados reais superaram essas estimativas. Essa consistência reflete o crescimento estável e sustentável da empresa e a sua capacidade de operar com eficácia num setor tecnológico em rápida evolução. Isto reforça a confiança dos investidores e sublinha o papel da Nvidia como um dos pilares da revolução tecnológica global.

Os dados financeiros trimestrais confirmam o impressionante crescimento da empresa. As receitas têm crescido dinamicamente desde 2023, atingindo níveis recorde. Os lucros líquidos também se aproximam dos 32 mil milhões de dólares. As margens operacionais e líquidas estáveis e elevadas indicam um controlo de custos eficaz e eficiência operacional.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Rentabilidade recorde reforça a eficiência operacional

O EBITDA está a crescer rapidamente, ultrapassando os 37 mil milhões de dólares no terceiro trimestre de 2026. O retorno sobre o capital investido permanece acima de 80%, indicando uma eficiência excepcional na gestão de recursos. Um custo de capital relativamente baixo destaca uma forte posição competitiva e a capacidade de gerar valor para os acionistas. Esta combinação de crescimento, rentabilidade e gestão eficiente forma uma base sólida para um maior desenvolvimento e fortalecimento da liderança no setor.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Crescimento explosivo no segmento de centros de dados impulsiona expansão da Nvidia

A Nvidia fortalece consistentemente a sua posição, principalmente através do rápido crescimento no segmento de centros de dados. Desde o início de 2024, as receitas nesta área têm aumentado a um ritmo impressionante, alcançando um crescimento de várias centenas por cento ano a ano em trimestres consecutivos. Este segmento gera a maior parte das receitas da empresa e prevê-se que cresça para mais de 56 mil milhões de dólares até ao final de 2026.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance LP

Diversificação do portefólio reforça novas fontes de crescimento para a Nvidia

O segmento de jogos, embora mais volátil, está a recuperar das quedas registadas no início de 2024 e continua a contribuir significativamente, com receitas projetadas em cerca de 4 mil milhões de dólares até ao final de 2026. O segmento automóvel também está a crescer de forma constante, passando de pouco menos de 300 milhões de dólares para mais de 680 milhões de dólares, com flutuações que indicam um aumento do interesse e dos investimentos. Outras áreas, como OEM e outras, embora menores, também mostram um crescimento sólido e uma importância crescente para as operações gerais. Juntas, estas tendências demonstram a diversificação eficaz das receitas da Nvidia, reforçando a sua liderança na transformação digital e na IA.

Visão geral da avaliação

Analisamos a avaliação da Nvidia utilizando o método do fluxo de caixa descontado (DCF). É importante enfatizar que esta análise tem fins meramente informativos e não deve ser considerada como um conselho de investimento ou uma previsão exata do preço das ações.

As nossas projeções assumem uma taxa média de crescimento anual da receita na casa dos dois dígitos, estimada em cerca de 40% a 60% nos próximos anos. Nos anos subsequentes, a taxa de crescimento da receita diminuirá gradualmente devido à saturação do mercado e ao aumento da concorrência.

A arquitetura GPU Blackwell está a tornar-se um elemento-chave da estratégia da Nvidia para os próximos anos. Os chips mais recentes receberam enorme interesse, excedendo significativamente as expectativas iniciais da empresa. A Blackwell impulsiona o boom global de hardware de IA graças ao seu desempenho excecional e ao seu papel no treinamento e na implantação dos modelos de IA mais avançados. É essa arquitetura que ajuda a Nvidia a manter uma posição dominante nos segmentos de data center e chips de última geração, o que alimenta o crescimento dinâmico da empresa.

A nossa avaliação também incorpora um custo médio ponderado de capital (WACC) estimado em cerca de 10%, refletindo as condições atuais do mercado e as especificidades do setor tecnológico. A Nvidia tem um nível moderado de endividamento, que é gerido de forma eficaz, pelo que o custo da dívida tem um impacto limitado, mas significativo, no custo global do capital. Assumimos uma taxa de crescimento terminal de 2%, com outros parâmetros baseados nas médias dos últimos cinco anos.

Fonte: XTB Research

Com base nessas premissas, a avaliação da Nvidia é de aproximadamente 313 dólares por ação, indicando um potencial de crescimento de cerca de 78% em comparação com o preço de mercado atual de cerca de 175 dólares. A avaliação atual pode não refletir totalmente o valor e as perspetivas de crescimento da empresa. A Nvidia enfrenta a oportunidade de uma expansão dinâmica impulsionada pela crescente procura por soluções de ponta em IA, centros de dados e jogos, bem como pelas sucessivas gerações da arquitetura Blackwell, que estão a ganhar reconhecimento global.