Principais conclusões Mercado europeu mantém-se estável na abertura

PMI misto na zona euro

Ações do setor de defesa sofrem com negociações de paz desfavoráveis

Tecnologia europeia em declínio em meio ao boom da IA

Mercados europeus iniciam o dia com movimento misto após quedas em Wall Street A sessão de ontem não foi favorável para os compradores, uma vez que os índices americanos perderam claramente terreno, e muitos comentadores e analistas esperavam que as quedas se transferissem para a Europa após a abertura do mercado. Os índices europeus no mercado à vista abriram com quedas moderadas, mas os contratos futuros já estão em território de crescimento. Os contratos SUI20 estão a subir mais nas horas da manhã, quase 1%. Aumentos menores podem ser observados nos contratos FRA40, ITA40 e UK100, onde estão limitados a 0,4-0,6%. Os mercados europeus definirão hoje a direção futura com base nos fortes movimentos de ontem em Wall Street, uma dose sólida de dados macroeconómicos do velho continente e alguns comentários de banqueiros centrais. Os banqueiros do BCE fizeram os seus discursos hoje. A presidente do banco, Christine Lagarde, criticou fortemente a relutância dos países europeus em implementar reformas fundamentais e salientou que o nível atual das taxas de juro permite um crescimento visivelmente superior ao que se observa. Dados macroeconómicos: A situação no Reino Unido continua a deteriorar-se. As vendas a retalho caíram -1,1% em relação ao mês anterior, contra as expectativas de 0%. Também foram publicados dados mistos do PMI da França, Alemanha e zona euro: Na França, os dados do PMI industrial estão a cair significativamente e permanecem em território de contração (47,8). O PMI composto também permanece em contração (49,9), apoiado por um dado relativamente bom dos serviços (50,8).

O dado alemão permanece ambivalente. O PMI composto e industrial caiu mais do que o esperado, mas permanece em território de crescimento (52,1 e 52,7). O resultado industrial teve um desempenho pior, com uma queda para 48,4, contra as expectativas de crescimento para cerca de 49,8.

Na zona euro, os serviços continuam a ser o ponto forte da economia, com o PMI a subir acima das expectativas para 53,1, mas a indústria continua a decepcionar, caindo para 49,7. DE40 (D1) Fonte: xStation5 O preço do índice continua em forte movimento descendente, passando pela zona de resistência em torno da retração Fibonacci 100 e da média EMA200. Os compradores conseguiram interromper as quedas apenas no nível de 23.000, o último mínimo de maio. A transição do RSI para o território de sobrevenda (38) e o limite inferior das bandas de Bollinger favorecem uma tentativa de aumento corretivo.

Notícias de empresas: A proposta de paz extremamente desfavorável para a Ucrânia recentemente apresentada pelos EUA está a afetar negativamente as avaliações das empresas europeias do setor da defesa. A RENK (R3NK.DE) e a Hensoldt (HAG.DE) estão a registar perdas de cerca de 3%. A Rheinmetall AG (RHM.DE) está a registar perdas de até 7%.

O recuo do risco e a confiança abalada no boom da IA estão a pressionar as avaliações das empresas tecnológicas europeias. A Infineon (IFX.DE) está a perder 4%, a ASML (ASML.NL) está em queda de mais de 7% e a Siemens (SIE.DE) está a desvalorizar-se em 8%.

Babcock (BAB.UK) - A produtora de equipamentos nucleares e militares publicou resultados muito bons, superando as expectativas e apresentando, entre outras coisas, um aumento de 27% nos lucros. No entanto, em meio a um sentimento fraco, a empresa ainda está a perder mais de 2% da sua capitalização.

