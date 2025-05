Ação do mês: O que se passa na Repsol?

As ações da Repsol caíram quase 30% no último ano, principalmente devido à forte queda nos preços do petróleo bruto. No entanto, é importante estar atento, pois várias tendências podem impulsionar os preços do petróleo novamente no médio prazo. Contudo, a estratégia da Repsol não é convincente para alguns segmentos do mercado. O que podemos esperar da Repsol?

O petróleo continua a ser a principal fonte de energia

Contrariamente ao que se pensa, a realidade é que o petróleo continua a ser a principal fonte de energia do mundo, representando mais de 30% do consumo global de energia, seguido pelo carvão. De facto, o consumo global de petróleo aumentou 1,9% ao ano entre 1965 e 2023, embora seja verdade que este crescimento abrandou para 0,95% ao ano desde 2013. No entanto, a importância relativa do petróleo está a diminuir, com um maior crescimento de outras fontes de energia, como as renováveis. De qualquer forma, continua a ser fundamental para a nossa economia e assim permanecerá nos próximos anos.

Tanto é assim que o crescimento da procura de energia continuará a aumentar a taxas rápidas em continentes como a América do Sul e a Ásia, devido à melhoria das condições de vida e ao aumento geral do consumo de energia. Para citar exemplos concretos, a China e a Índia aumentaram o seu consumo de energia em 5,6% e 3,4% ao ano desde 2000. Mais especificamente, o consumo de energia primária por pessoa é de 33.267 kW na China, enquanto na Índia é de apenas 7.586 kW, uma diferença que diminuirá consideravelmente nos próximos anos.

Previsões para o preço do petróleo

A curto prazo, os preços do petróleo bruto deverão permanecer abaixo dos 70 dólares por barril, o que provavelmente levará a uma redução do investimento por parte das empresas do setor. De facto, as que têm um preço de equilíbrio mais baixo serão as vencedoras no futuro, uma vez que a concorrência diminua. No caso da Repsol, este preço de equilíbrio está próximo dos 50 dólares por barril, pelo que, mesmo a estes preços, poderia obter lucros.

Modelo de negócio da Repsol

O modelo de negócio da Repsol pode ser resumido nos seguintes segmentos:

1. Exploração e produção: inclui a parte upstream (9,1% das receitas)

2. Industrial: inclui as atividades de refinação de petróleo, petroquímica e comercialização (57,2% das receitas)

3. Cliente: inclui o negócio de estações de serviço, a comercialização de combustíveis petrolíferos, como gasolina e querosene de aviação, e a venda de eletricidade e gás. É o ramo comercial da Repsol (32,9% das receitas).

4. Geração de baixo carbono: consiste na geração de eletricidade a partir de fontes renováveis e ciclo combinado (0,8% das receitas).

No entanto, observamos que a Repsol está a dar grande ênfase à geração de energia com baixas emissões de carbono, mesmo que os seus retornos continuem baixos. Não compreendemos totalmente o compromisso com as energias renováveis, dado que o setor está a passar por um influxo significativo de capital, o que normalmente leva a uma queda na rentabilidade.

Isso também pode ser observado na redução da sua produção de hidrocarbonetos, que, juntamente com a queda nos preços dessas matérias-primas, está a causar uma redução nas suas receitas.

Avaliação das ações da Repsol

Os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Repsol mostraram a fraqueza esperada após a queda dos preços do petróleo. De facto, a sua receita caiu 4,7%, enquanto o EBITDA caiu 26% devido à alavancagem operacional.

Portanto, desenvolvemos dois cenários para calcular o preço-alvo das suas ações. O primeiro concentra-se em 2025, enquanto o segundo estima valores normalizados.

O preço-alvo das ações da Repsol foi calculado utilizando um múltiplo EV/EBITDA e, embora não tenhamos potencial para 2025, existe em níveis normalizados. A sua margem de segurança é estreita, mas as ações devem ser acompanhadas de perto caso os preços do gás natural ou do petróleo subam.