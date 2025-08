Ações da Domino's Pizza Group UK recuam 16% devido aos fracos resultados e aos custos laborais📉

Na terça-feira, as acções do Domino's Pizza Group (DOM.UK) sofreram a maior queda num só dia na história da empresa, caindo 16% (mais de 20% na abertura do mercado). A reação do mercado foi tudo menos acidental: os investidores foram apanhados desprevenidos por uma perspetiva de resultados para o ano inteiro menos favorável e por um quadro de custos preocupante apresentado pela direção da empresa. O que é que desencadeou uma venda tão acentuada? A confiança dos investidores foi abalada por boas razões. Abaixo estão os principais factores que impulsionaram a reação dramática do mercado: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app A empresa reviu em baixa a sua orientação para o EBITDA, de um intervalo anteriormente previsto de £141-150 milhões para uma nova estimativa de £130-140 milhões. Este intervalo revisto fica abaixo do consenso do mercado, que se situou numa média de £146,1 milhões.

A partir de abril, entraram em vigor no Reino Unido contribuições mais elevadas para a Segurança Social da entidade patronal. O Diretor Executivo Andrew Rennie admitiu abertamente que os custos adicionais ascendem a “milhões”, prejudicando significativamente a rentabilidade da empresa.

No primeiro semestre do ano, o número de novas pizzarias ficou aquém das expectativas. A empresa prevê agora a abertura de lojas em “meados da década de 20” - uma queda acentuada em relação ao número anteriormente previsto de mais de 50. Os franchisados estão, alegadamente, a adotar uma abordagem mais cautelosa, tendo em conta o aumento dos custos laborais.

No primeiro semestre de 2025, o lucro antes de impostos caiu 32% em relação ao ano anterior, para 40,5 milhões de libras, apesar de um modesto aumento de 1,4% nas receitas. No meio da subida dos preços dos produtos alimentares e de um declínio geral do poder de compra, os consumidores britânicos tornaram-se mais frugais, cortando nas despesas discricionárias, como a entrega de comida e o take-away. Embora a administração tenha tentado suavizar a mensagem, apontando para o aumento da ação no mercado e para a melhoria das vendas numa base comparável no final de julho, os investidores concentraram-se em indicadores menos tranquilizadores: Não se verificou uma recuperação sustentada das vendas em maio e junho

Prevêem-se novas pressões sobre os custos na sequência da atualização fiscal de outono do Governo britânico

abrandamento do ritmo de investimento e hesitação dos franchisados A empresa revelou ainda que está a explorar ativamente a aquisição de uma segunda marca para operar em paralelo com a Domino's. Embora o conselho de administração tenha sublinhado que não seria necessária qualquer emissão de acções, a falta de pormenores concretos significa que o mercado continua a concentrar-se nos riscos e não nas potenciais oportunidades. O CEO Andrew Rennie observou que, apesar do ambiente desafiador, a Domino's continua a aumentar a sua ação no mercado, oferecendo “grande valor, produtos inovadores e entrega ainda mais rápida”. No entanto, mesmo estes pontos fortes não foram suficientes para contrabalançar as crescentes pressões sobre os custos e a diminuição da procura por parte dos consumidores. Para os investidores, os próximos meses serão críticos. Muito dependerá da reação do mercado aos próximos passos da administração - seja sob a forma de novos ajustamentos de preços ou de quaisquer aquisições estratégicas. Por agora, no entanto, a escala da queda das acções não deixa dúvidas: a confiança dos investidores sofreu um sério golpe. Fonte: xStation5

