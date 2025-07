Ações da Freeport-McMoRan caem 4% após downgrade da Morgan Stanley 📉

As ações da Freeport-McMoRan (FCX.US) caíram quase 4% nas negociações desta terça-feira, com o downgrade da Morgan Stanley pesando sobre o sentimento dos investidores, apesar do cenário otimista para os preços do cobre e do ouro. O movimento ocorre no meio de crescentes preocupações de que a recente alta das ações já tenha precificado grande parte do otimismo de curto prazo, deixando um potencial de alta limitado na opinião de alguns estrategistas de mercado. A Morgan Stanley espera que as tarifas de 50% dos EUA sobre o cobre afetem a procura, pressionando os negócios da Freeport. Morgan Stanley rebaixa Freeport-McMoran para “Equalweight” Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app O banco de investimento baixou a classificação da Freeport de Overweight para Equalweight , citando uma configuração de risco-recompensa mais equilibrada. Apesar de elevar seu preço-alvo para US$ 54 (de US$ 45), a Morgan Stanley acredita que o recente aumento no preço das ações — agora oscilando perto de US$ 46 — deixa espaço limitado para ganhos adicionais no curto prazo.

para , citando uma configuração de risco-recompensa mais equilibrada. Apesar de elevar seu preço-alvo para (de US$ 45), a Morgan Stanley acredita que o recente aumento no preço das ações — agora oscilando perto de — deixa espaço limitado para ganhos adicionais no curto prazo. Analistas apontaram que, embora os fundamentos de longo prazo continuem atraentes, poucos gatilhos de crescimento imediato estão no horizonte. Isso modera o entusiasmo após um retorno de 20,8% no acumulado do ano , de acordo com dados da InvestingPro.

estão no horizonte. Isso modera o entusiasmo após um , de acordo com dados da InvestingPro. A Freeport está atualmente a ser negociada a 5,1x o EBITDA de 2026 e 12,3x o EPS de 2026 , o que permanece abaixo dos seus múltiplos médios de 5 anos , mas a recuperação aproximou as ações do valor justo.

e , o que permanece , mas a recuperação aproximou as ações Embora se espere que a Freeport beneficie das tarifas antecipadas dos EUA sobre as importações de cobre , que poderão aumentar os preços domésticos do cobre na COMEX, alguns analistas estão a tornar-se mais cautelosos. Notavelmente, o Citi manteve uma classificação neutra , enquanto o Morgan Stanley também enfatizou o potencial de valorização limitado no curto prazo.

, que poderão aumentar os preços domésticos do cobre na COMEX, alguns analistas estão a tornar-se mais cautelosos. Notavelmente, o manteve uma classificação , enquanto o também enfatizou o no curto prazo. Várias corretoras, incluindo a Raymond James , destacaram a exposição da Freeport a riscos regulatórios e jurisdicionais na Indonésia , que continuam a ser uma consideração estratégica para os investidores globais que acompanham a base de ativos de longo prazo da empresa.

, destacaram a exposição da Freeport a , que continuam a ser uma consideração estratégica para os investidores globais que acompanham a base de ativos de longo prazo da empresa. Embora empresas como a Stifel (meta de US$ 56) e a CFRA (meta de US$ 57) tenham reforçado suas visões otimistas, o downgrade de hoje criou um consenso mais dividido entre os analistas, influenciando a psicologia do mercado no curto prazo. A queda de hoje nas ações da Freeport parece menos relacionada aos fundamentos e mais ao posicionamento e às expectativas. Após uma forte alta este ano, o mercado está se ajustando a ideia de que novos ganhos podem não vir facilmente sem novos catalisadores. Fonte: xStation5

