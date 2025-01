Ações da Heico com a maior descida desde 2022📉

As ações do fabricante de peças sobressalentes e componentes electrónicos críticos utilizados nos sectores aeroespacial, militar e aeroespacial, Heico (HEI.US), estão a perder quase 20% em relação aos seus picos de outubro. O declínio está a ocorrer apesar da falta de notícias significativas que justifiquem a queda do sentimento. Atualmente, as ações estão a ser negociadas com um prémio de cerca de 20% em relação ao preço médio de compra da Berkshire Hathaway, que adquiriu uma participação na empresa familiar ao entrar no capital.

Em parte, podemos atribuir o recuo das ações à fraqueza a curto prazo das empresas de defesa e afins. Talvez os investidores estejam a analisar até que ponto as políticas de Trump afetarão os contratos de defesa e as despesas orçamentais.

A Heico prevê um crescimento contínuo das vendas em 2025, tanto organicamente como apoiado por aquisições. A estratégia consiste em fazer crescer os produtos e tirar partido das oportunidades de aquisição, mantendo simultaneamente a estabilidade financeira. Resultados financeiros sólidos para o quarto trimestre de 2024 Os resultados financeiros do quarto trimestre do ano fiscal de 2024, no entanto, tiveram um desempenho muito bom e, para além de um abrandamento no segmento de aquisições no sector da defesa, não há sinais de alarme. Também pode acontecer que: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O lucro líquido no quarto trimestre do ano fiscal de 2024 aumentou 35% para $ 139,7 milhões ($ 0,99 por ação), em comparação com $ 103,4 milhões ($ 0,74 por ação) no quarto trimestre de 2023.

O lucro líquido para o ano completo de 2024 aumentou 27% para $ 514,1 milhões ($ 3,67) de $ 403,6 milhões ($ 2,91 por ação) em 2023.

As receitas no quarto trimestre aumentaram 8% para um recorde de 1,013 mil milhões de dólares, contra 936,4 milhões de dólares no ano anterior. Para o ano fiscal completo, eles aumentaram 30% para US $ 3,857 bilhões de US $ 2,968 bilhões em 2023.

A margem operacional subiu para 21,6% no quarto trimestre (de 20,2%), e para o ano inteiro para 21,4% (de 21,1%). O EBITDA aumentou 13% para $264 milhões no quarto trimestre e 32% para $1,002 mil milhões no ano fiscal completo. O Flight Support Group relatou um aumento de 15% nas vendas, um aumento de 49% para todo o ano fiscal de 2024. O crescimento orgânico foi de 12%. A Heico relatou seu 17º trimestre consecutivo de crescimento de vendas líquidas. O lucro operacional no quarto trimestre aumentou 35%, para US$ 154,5 milhões, e no ano fiscal completo aumentou 53%, para US$ 593,1 milhões. A margem operacional do quarto trimestre aumentou para 22,3% (de 19%), e para o ano inteiro para 22,5% (de 21,9%).

Grupo de Tecnologias Electrónicas; as receitas do grupo no quarto trimestre caíram 1,8% para 336,2 milhões de dólares (principalmente devido a encomendas mais baixas no segmento da defesa), mas para o ano inteiro aumentaram 3% para 1,263 mil milhões de dólares.

O lucro operacional no quarto trimestre caiu 5%, para US$ 81,8 milhões, mas no ano inteiro aumentou 1%, para US$ 288,2 milhões. A margem operacional do quarto trimestre foi de 24,3% (abaixo dos 25,2%), e a do ano inteiro foi de 22,8% (abaixo dos 23,3%). Ao mesmo tempo, a carteira de encomendas recorde indica uma perspetiva de crescimento otimista no segmento espacial e de defesa para 2025. A Heico adquiriu um total de quatro empresas em 2024, incluindo a Capewell Aerial Systems e a Marway Power Solutions, apoiando o crescimento dos lucros. A empresa espera que as aquisições melhorem os lucros em 2025. A dívida em relação ao lucro líquido diminuiu em 2024, e o rácio dívida / EBITDA caiu até 50% em 2024. O fluxo de caixa das operações aumentou 39% no quarto trimestre e 50% no ano inteiro. A empresa anunciou um dividendo semestral de US$ 0,11 por ação. Foi o 93º dividendo consecutivo desde 1979. Gráfico D1 das ações da Heico Corp (HEI.US) As ações da empresa estão a testar a retração de Fibonacci de 23,6 da onda ascendente de 2020. A escala atual da liquidação é 1: 1 semelhante à do período de abril a julho de 2022. Historicamente, os recuos de 20% ou mais nas ações da empresa têm sido extremamente raros. Fonte: xStation5 A avaliação da Heico é relativamente difícil, mas o crescimento anual do lucro líquido foi de 27%, o que, combinado com o amplo fosso da empresa, justifica parcialmente a “avaliação elevada”. A empresa continua a ser um dos principais fornecedores de peças de substituição OEM, ou seja, componentes e peças eletrónicas para o sector militar, espacial e aeroespacial dos EUA, em particular para a Boeing.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.