Ações da Heico valorizam 6% a atingem novos ATH 📈

A gigante norte-americana do setor aeroespacial e de defesa, HEICO (HEI.US), divulgou resultados melhores do que o esperado para o primeiro trimestre de 2025, com receitas que aumentaram quase 15% em relação ao ano anterior, atingindo US$ 1,10 mil milhões, enquanto o lucro por ação ficou 8% acima do consenso de Wall Street. As ações da HEICO subiram mais de 6% hoje. Anteriormente, outras empresas do setor aeroespacial e de defesa, como a Curtiss Wright, também reportaram um forte impulso nos lucros, atraindo novos investidores.

Fatores impulsionadores da HEICO

A Heico é impulsionada não só pela forte procura de serviços e peças por parte das companhias aéreas comerciais, mas também pela forte procura do Pentágono e do segmento espacial. A empresa possui quase 100% das cadeias de abastecimento localizadas no mercado dos EUA. O importante catalisador futuro pode vir de uma maior procura do setor militar, impulsionada pela iniciativa DOGE, uma vez que a Heico continua a ser um fornecedor de peças e serviços críticos mais barato do que a GE e outros fornecedores “antigos” do Exército dos EUA. A empresa vende equipamentos eletrónicos críticos e serviços com margens mais elevadas do que peças e serviços para empresas comerciais.

Resultados da HEICO no primeiro trimestre de 2025

Receita: US$ 1,10 mil milhões contra estimativas dos analistas de US$ 1,06 mil milhões (crescimento de 14,9% em relação ao ano anterior, 3,5% acima do esperado)

EPS (GAAP): US$ 1,12 contra estimativas dos analistas de US$ 1,04 (8,1% acima do esperado)

EBITDA ajustado: US$ 297,7 milhões contra estimativas dos analistas de US$ 281,1 milhões (margem de 27,1%, 5,9% acima do esperado)

US$ 297,7 milhões contra estimativas dos analistas de US$ 281,1 milhões (margem de 27,1%, 5,9% acima do esperado) Margem operacional: 22,6%, em linha com o mesmo trimestre do ano passado

22,6%, em linha com o mesmo trimestre do ano passado Margem de fluxo de caixa livre: 17,2%, acima dos 13,4% no mesmo trimestre do ano passado

O Flight Support Group (produtos para o setor militar) da empresa liderou o crescimento, com vendas líquidas aumentando 19%, para um recorde de US$ 767,1 milhões, impulsionado por um crescimento orgânico de 14% em todas as linhas de produtos. O Electronic Technologies Group teve um bom desempenho, com vendas líquidas aumentando 7%, para US$ 342,2 milhões, impulsionado pela forte demanda por produtos espaciais e aeroespaciais.

A família Mendelsohn (os executivos da empresa) comentou o relatório: «Estamos muito satisfeitos em anunciar um lucro operacional e vendas líquidas trimestrais recordes, impulsionados principalmente pelo crescimento orgânico consolidado de dois dígitos nas vendas líquidas. Este desempenho reflete principalmente o forte crescimento orgânico das vendas líquidas em todas as linhas de produtos do Grupo de Apoio a Voo e o crescimento orgânico de dois dígitos nas vendas líquidas dos produtos espaciais e aeroespaciais do Grupo de Tecnologias Eletrónicas.

As ações da Heico recuperaram quase 35% em relação aos mínimos de abril.

Fonte: xStation5