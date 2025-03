Ações da Heico valorizaram 14% após a publicação dos resultados trimestrais📈

As ações da Heico Corp, (HEI.US), empresa aeroespacial e de defesa, subiram ontem quase 14%, uma vez que a empresa apresentou lucros superiores aos esperados, com um aumento impressionante da sua atividade principal nas indústrias aeroespaciais comerciais e de defesa. Antes do relatório, Wall Street esperava que o sector da defesa da empresa abrandasse, após resultados mais fracos durante o trimestre anterior. O relatório trimestral da Heico provou que as expectativas dos analistas estavam erradas. Resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025 da Heico (calendário do quarto trimestre de 2024) Receita subiu 15% A / A para um recorde de $ 713.2 milhões; acima dos $ 618.7 de um ano atrás

subiu 15% A / A para um recorde de $ 713.2 milhões; acima dos $ 618.7 de um ano atrás O lucro líquido aumentou 46% em relação ao ano anterior para um recorde de $ 168 milhões ou $ 1.20 por ação diluída; acima dos $ 114.7 milhões e $ 0.82 um ano atrás

46% em relação ao ano anterior para um recorde de $ 168 milhões ou $ 1.20 por ação diluída; acima dos $ 114.7 milhões e $ 0.82 um ano atrás O resultado operacional aumentou 26% face ao ano anterior, com o cash flow a subir 82% para $203 milhões, face a $111,7 milhões há um ano atrás

O EBITDA aumentou 22% em relação ao ano anterior para $273,9 milhões vs $224 milhões há um ano Resultados por segmento de negócio As vendas do Grupo de Apoio ao Voo aumentaram 15% face ao ano anterior; 13% de crescimento orgânico. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O resultado operacional aumentou 22% face ao ano anterior para $166,1 milhões, acima dos $136,1 milhões de há um ano atrás

A margem operacional aumentou 23,3%, face aos 22% registados no ano anterior As vendas do Grupo de Tecnologias Electrónicas aumentaram 16% face ao ano anterior para $330,3 milhões; 11% de crescimento orgânico. As operações aumentaram 38% para 76,5 milhões de dólares, acima dos 55,3 milhões de dólares registados há um ano

Margem operacional aumentou para 23,1% vs 19,3% há um ano atrás Força do negócio Heico A empresa implantou aproximadamente US $ 255 milhões em aquisições durante o primeiro trimestre fiscal de 2025, mantendo índices de alavancagem estáveis, com a dívida líquida em relação ao EBITDA aumentando ligeiramente de 2,04x para 2,08x. A divisão de Suporte de Voo da HEICO tem mantido uma série impressionante de crescimento ao longo de vários anos, beneficiando de uma confluência de dinâmicas do sector. As companhias aéreas estão a debater-se com uma utilização recorde de aeronaves, atrasos persistentes na produção de aeronaves - em especial na Boeing - e uma frota global envelhecida que exige uma manutenção mais frequente. Como resultado, muitas transportadoras estão a optar cada vez mais por peças de substituição aprovadas pela FAA da HEICO em vez de alternativas OEM mais dispendiosas para gerir os custos de manutenção crescentes no meio de desafios inflacionários mais amplos.

O crescimento orgânico de 15% da empresa em componentes de substituição para o mercado pós-venda realça a sua capacidade para conquistar quota de mercado aos OEM. Além disso, a Heico informou que assinou um contrato comercial exclusivo com o gigante industrial norte-americano Honeywell, relacionado com os serviços e a exploração de peças da Boeing (BA.US). No sector da defesa e do espaço, a divisão de tecnologias electrónicas da HEICO registou um aumento de 38% nos rendimentos operacionais, devido a um crescimento de 16% nas vendas. Com o orçamento de defesa dos EUA a atingir os 886 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2024 e os países da NATO a aumentarem as suas despesas militares, a procura de componentes de alta tecnologia continua a ser robusta. Ao contrário da aviação comercial, os contratos no sector da defesa proporcionam normalmente receitas estáveis e a longo prazo com margens atractivas, posicionando bem a HEICO para um crescimento sustentado. Além disso, a HEICO investiu US$ 255 milhões neste trimestre em empresas de nicho com tecnologias proprietárias, melhorando ainda mais seu portfólio de produtos.

Apesar das contínuas perturbações na cadeia de fornecimento que afectam o sector aeroespacial, a capacidade da HEICO para expandir as margens em ambos os segmentos de negócio reflecte uma forte execução operacional. Wall Street recebeu o relatório de resultados com euforia. Heico (intervalo D1) As ações da empresa subiram acima da EMA200 após o maior sell-off desde o mercado em baixa de 2022. Source: xStation5

