Ações da Super Micro Computer disparam

As ações da Super Micro Computer (SMCI.US) subiram 15%, para US$ 44,7, prolongando a alta de 16% resgistada na terça-feira, após uma série de desenvolvimentos positivos para a fabricante de servidores de IA.

O aumento acentuado foi impulsionado principalmente por uma parceria plurianual de US$ 20 mil milhões recém-anunciada com a empresa de centros de dados da Arábia Saudita, DataVolt. O acordo visa “acelerar a entrega de plataformas GPU ultra-densas e sistemas de rack para os campus de IA em hiperescala da DataVolt no Reino da Arábia Saudita e nos EUA”, de acordo com um comunicado das empresas.

«Estamos entusiasmados com a parceria com a DataVolt e com a continuação da expansão dos nossos esforços de fabrico nos Estados Unidos», afirmou Charles Liang, presidente e diretor executivo da Super Micro.

O acordo surge no meio da visita de quatro dias do presidente Trump ao Médio Oriente, durante a qual ele garantiu US$ 300 mil milhões em acordos com a Arábia Saudita apenas no primeiro dia, com planos de dobrar esse valor em quatro anos. Em um desenvolvimento relacionado, várias gigantes da tecnologia, incluindo Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber Technologies e DataVolt, anunciaram planos de investir US$ 80 mil milhões em “tecnologias transformadoras de ponta” nos dois países.

Para reforçar o impulso da Super Micro, os analistas da Raymond James iniciaram a cobertura das ações com uma classificação de desempenho superior e um preço-alvo de US$ 41 na terça-feira, descrevendo a empresa como “líder de mercado em infraestrutura otimizada para IA” com “preços competitivos” em comparação com seus pares. Os analistas reconheceram que, embora as tarifas e as transições tecnológicas representem desafios de médio prazo, eles consideram a IA um impulsionador secular de longo prazo para a empresa.

SMCI (D1)

As ações estão a ser negociadas acima do nível de retração de Fibonacci de 23,6% e ultrapassaram a média móvel de 200 dias, sinalizando um novo impulso de alta. Os compradores provavelmente tentarão testar novamente as máximas deste ano, em torno de US$ 57. Por outro lado, se o preço não conseguir se manter acima da SMA de 200 dias, os vendedores podem tentar empurrá-lo para baixo, em direção à SMA de 30 dias, com um alvo potencial em torno de US$ 33,70.