Ações do CME Group e do CBOE Global Markets na mira do Morgan Stanley e do BofA🔔

O CME Group (CME.US) e a CBOE Global Markets (CBOE.US) estão entre os principais fornecedores de instrumentos financeiros, principalmente para investidores institucionais nos Estados Unidos. As ações de ambas as empresas tiveram um desempenho muito bom durante as recentes quedas do mercado, graças à atividade de negociação excecionalmente elevada em vários mercados. No entanto, o Bank of America baixou a sua recomendação para a CBOE de “Buy” para “Neutral”, enquanto o Morgan Stanley aumentou o seu preço-alvo para o CME Group para 301 dólares por ação, contra 263 dólares anteriormente, o que implica uma subida de cerca de 20% em relação aos níveis atuais.

A CME gere a Chicago Board of Trade (CBOT), a New York Mercantile Exchange (NYMEX) para a energia e a Commodity Exchange (COMEX) para os metais, com uma forte exposição a contratos de futuros sobre o S&P 500, Bitcoin e opções ligadas ao mercado obrigacionista.

A CBOE é mais conhecida pela sua exposição a opções sobre índices de ações (enquanto operadora da maior bolsa de opções dos EUA, a CBOE Options Exchange), opções sobre ações individuais e o CBOE Volatility Index (VIX).

Em tempos de incerteza no mercado, a procura de cobertura e os volumes de negociação recorde ajudaram ambas as empresas a permanecerem em grande parte imunes às quedas do mercado bolsista em Wall Street. Além disso, a guerra comercial em curso tem alimentado uma forte atividade de cobertura nos mercados de mercadorias (ouro, produtos agrícolas), que apoia principalmente o CME Group.

Os analistas centram-se na CME e na CBOE

Comentando o CME Group, os analistas da Morgan Stanley apontaram o “fosso comercial” da empresa nos mercados de opções e de matérias-primas, salientando que 80% das suas receitas provêm de comissões e taxas de compensação. Prevê-se que os volumes de transações em 2025 e 2026 excedam a taxa média de crescimento anual de 7%, com um crescimento do volume de 15% este ano e 12% no próximo ano, apoiando as perspectivas de negócio da CME.

Nos últimos 12 meses, as receitas da CME aumentaram para 6,12 mil milhões de dólares e, no último trimestre, a empresa registou um volume médio diário de negociação recorde de 29,8 milhões de contratos, com 9,2 milhões de contratos relacionados com opções sobre obrigações dos EUA. O Morgan Stanley também citou o encorajador modelo de negócios contracíclico da CME, que permite que a empresa demonstre resistência durante períodos de turbulência no mercado.

Entretanto, o Bank of America baixou o seu preço-alvo para a CBOE para 227 dólares, citando o potencial para volumes de transações mais baixos na segunda metade de 2025, bem como em 2026 e 2027. O BofA avalia a CBOE em 20 vezes os lucros estimados para 2027. As novas previsões de lucros para o segundo semestre deste ano são de 4,60 dólares por ação, contra 5,07 dólares anteriormente, e de 9,89 dólares e 11,37 dólares para 2026 e 2027, respetivamente, contra 11,16 dólares e 12,99 dólares.

Ações da CBOE Global Markets (D1) e do CME Group (D1)

As ações da CBOE Global Markets caíram quase 12% em relação aos máximos históricos e estão atualmente a testar a EMA de 200 dias.

A empresa parece ter um modelo de negócio menos resistente do que o da CME, embora o forte interesse e a recente volatilidade do índice VIX possam ajudar a apoiar o desempenho da CBOE.

Fonte: xStation5

As ações do CME Group estão a ter um desempenho significativamente melhor, com as quedas a pararem na EMA de 50 dias e na retração de Fibonacci de 23,6% da onda ascendente de 2024. A empresa paga dividendos há 23 anos, com um rendimento de dividendos atual de 4,2%. Os analistas do UBS e Raymond James mantêm preços-alvo de $290 e $287 por ação, respetivamente.

Fonte: xStation5

