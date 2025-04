Ações do mês: Visa

Toda a gente conhece e utiliza os cartões Visa (V.US). No entanto, poucos sabem como funciona o processo de pagamento e quais são as empresas envolvidas. Mais importante ainda, não consideram que a Visa pode ser uma das empresas mais competitivas do mundo. Mas tenha cuidado, porque os investidores conhecem a qualidade da Visa e as suas acções já estão a ser negociadas a múltiplos elevados. As ações da Visa estão caras ou continuam a ser uma oportunidade?

Como funciona o sector dos pagamentos com cartões?

Este processo pode ser dividido em fase de autorização e fase de pagamento. A fase de autorização consiste nos seguintes passos:

O comprador quer pagar com o seu cartão de crédito na loja A loja tem o seu POS e passa o cartão para detetar os dados Estes dados são enviados para o adquirente O adquirente recebe a informação e envia-a através da rede de cartões (Visa, por exemplo) para o emissor do cartão, que é normalmente o banco da pessoa que pagou com cartão. O emissor verifica se a pessoa tem fundos e aprova-o, enviando a informação de volta através da Visa para o adquirente. O ponto de venda do comerciante recebe esta informação e o pagamento é autorizado.

A fase de pagamento é executada da seguinte forma:

O emissor do cartão fornece crédito em nome do consumidor para liquidar a transação, que é enviada através da rede de cartões (Visa) A rede de cartões envia a transação para o adquirente (liquidatário de pagamentos, no caso de o trabalho ser dividido) para liquidação. O liquidatário de pagamentos executa a liquidação entre o emissor do cartão e o banco onde o comerciante tem a conta. O banco comercial deposita o dinheiro na sua conta de comissões líquidas ou MDR

Fonte: Visa Annual Report

Como podemos ver, a rede de cartões é fundamental para o processo de pagamento, uma vez que transmite informações de uma parte para outra e facilita todo o processo de pagamento. E se acrescentarmos a isto o facto de o sector dos pagamentos ser de grande importância para a economia global, podemos afirmar com segurança que as empresas de cartões de crédito e débito têm uma importância significativa na economia moderna.

Para lhe dar uma ideia, em 2024, estima-se que o total de pagamentos globais dos consumidores atinja aproximadamente 44,6 biliões de dólares, com cerca de 15% a serem efectuados através do comércio online. Até 2030, espera-se que o volume global de pagamentos atinja aproximadamente 58 biliões de dólares, representando um crescimento anualizado de 4,8%. Um ponto importante a salientar é que, para além do próprio crescimento económico, outra variável que continuará a impulsionar os pagamentos com cartão será a redução da utilização de numerário. Em 2014, 44% do valor das transacções em todo o mundo eram feitas com dinheiro, enquanto que atualmente esse valor ronda os 15%, prevendo-se que atinja os 11% em 2030.

Visa vs Mastercard

A rede de cartões é formada por um oligopólio, com a Visa a deter cerca de 55% da ação do mercado, seguida da Mastercard com 34%.

A este respeito, existem muitas comparações entre as duas empresas, mas a realidade é que a Visa sai normalmente vencedora. Em primeiro lugar, a Visa exige muito menos incentivos aos clientes do que a Mastercard para que os comerciantes utilizem a sua rede de cartões, o que já indica a posição competitiva da empresa.

Se acrescentarmos a isto o facto de a Visa processar muito mais transacções do que a Mastercard, podemos explicar a diferença de margens entre as duas empresas, sendo a Visa claramente a vencedora. Note que poucas empresas no mundo têm margens operacionais superiores a 60%, um valor a partir do qual já podemos deduzir a qualidade da empresa.

O ROCE (return on capital employed) da Mastercard é significativamente superior ao da Visa. Contudo, vale a pena sublinhar aqui a razão desta diferença. A Mastercard amortiza os seus activos incorpóreos muito mais rapidamente do que a Visa, o que se traduz em margens de exploração mais baixas, mas num menor capital utilizado, aumentando o seu ROCE. Em todo o caso, ambas as empresas gozam de uma sólida posição concorrencial, como demonstram os seus valores.

Como é que a Visa gera receitas?

A Visa é o nexo de todo o sistema, ligando o adquirente e o emitente. É um passo fundamental no processo de pagamento, uma vez que a informação correta deve ser transmitida para aprovar ou rejeitar um pagamento num curto espaço de tempo, com uma taxa de falha baixa ou nula. Relativamente às suas fontes de receita, estas podem ser divididas em:

Serviços: Trata-se de receitas derivadas dos processos de encaminhamento de transacções e são recebidas mesmo que a transação seja encaminhada para fora da rede Visa (por exemplo, para a rede Mastercard).

Trata-se de receitas derivadas dos processos de encaminhamento de transacções e são recebidas mesmo que a transação seja encaminhada para fora da rede Visa (por exemplo, para a rede Mastercard). Processamento de dados: Recebidas quando o pagamento é efectuado através da rede Visa, normalmente através da VisaNet. Inclui as receitas provenientes da autorização, liquidação e pagamento da transação.

Recebidas quando o pagamento é efectuado através da rede Visa, normalmente através da VisaNet. Inclui as receitas provenientes da autorização, liquidação e pagamento da transação. Transacções internacionais: são as receitas recebidas das transacções internacionais e dos câmbios de divisas

são as receitas recebidas das transacções internacionais e dos câmbios de divisas Outras receitas: Trata-se de uma parte muito residual das receitas e são atribuídas a serviços de consultoria, marketing e pagamentos de licenças para a utilização da marca ou tecnologia Visa.

Normalmente, o processamento de dados depende de uma taxa fixa por cada transação, enquanto os serviços e as transacções internacionais dependem do volume de dinheiro.

Quais são as vantagens concorrenciais da Visa?

A Visa dispõe de três vantagens concorrenciais que lhe permitem obter rendimentos e margens superiores aos do mercado, embora as duas primeiras sejam as mais importantes:

Efeito de rede: Este ocorre quando o valor do seu ecossistema cresce à medida que o número de utilizadores aumenta. Neste sentido, é a maior vantagem competitiva da Visa, uma vez que a sua rede é valiosa devido ao grande número de comerciantes que aceitam o seu cartão. Tanto é assim que a Visa também cobra pelos serviços de encaminhamento das transacções efectuadas noutra rede. Além disso, pensamos que permitirá à Visa captar uma parte significativa dos pagamentos que passam do numerário para outros meios digitais. Tal permitirá igualmente à Visa expandir-se para mercados em que opera com uma ação limitada, aumentando os pagamentos de incentivos a curto prazo.

Economias de escala: Devido ao grande número de transacções que realiza, os custos fixos são consideravelmente diluídos e cada transação adicional é altamente rentável, o que conduz a estas grandes margens, dada a alavancagem operacional.

Custos de mudança: É difícil utilizar outra rede em vez da Visa ou da Mastercard, devido ao risco de os pagamentos não serem aceites, a falhas de segurança ou mesmo a velocidades de transação mais lentas.

Avaliação das acções da Visa: Qual é o preço-alvo?

Os números da Visa têm tido um desempenho sólido, com as receitas a aumentarem 10,3% anualizadas durante o período de 2017-2024 e 9,4% anualizadas durante o período de 2019-2024, apesar da pandemia. As suas margens, por sua vez, permitiram que o seu EBIT crescesse 10% e 10,6% neste último período reportado, enquanto o lucro diluído por ação disparou 19,5% e 12,8%, respetivamente. Tudo isto enquanto o seu fluxo de caixa livre aumentou 15,6% anualizado e 10,6% anualizado, respetivamente.

Esta informação, combinada com as oportunidades de crescimento em segmentos como os pagamentos globais, em que a dimensão do mercado ronda os 200 mil milhões de dólares, leva-nos a acreditar que a Visa poderá crescer a um ritmo mais rápido do que o mercado. Em concreto, pensamos que a receita crescerá a uma taxa anualizada de 13,5%, com expansão das margens e um crescimento da taxa anualizada do EBIT de 14,4%.

Para avaliar as acções da Visa, utilizámos fluxos de caixa descontados e múltiplos. Ambos os métodos deram-nos um potencial reduzido, embora positivo.

Para o preço-alvo final, decidimos ponderar ambos os métodos, dando-nos um preço-alvo para as acções da Visa de $390,2. Isto representa um potencial de subida de cerca de 16%, enquanto o retorno anualizado se este preço fosse atingido em três anos seria de apenas 5,2%.