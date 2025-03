Ações relacionadas com criptomoedas caem com o recuo do Bitcoin devido às preocupações com as tarifas

As ações expostas às criptomoeda estão a cair à medida que a Bitcoin cai 3.5% para $ 84,163. O mercado mais amplo também está a recuar, já que os investidores se preocupam com a escalada das tensões comerciais após os últimos anúncios de tarifas do presidente Trump. TeraWulf lidera as quedas (-8.32%), seguido por MARA Holdings (-7.25%), enquanto Coinbase caiu 3.89% para $ 191.75 e Estratégia cai 5.3% para $ 307.

Pressões do mercado aumentam

O Bitcoin despencou após a decisão de Trump de impor uma tarifa de 25% sobre os automóveis importados, somando-se às tarifas anteriores sobre produtos do México, Canadá e China. A capitalização total do mercado de criptografia caiu 2.6% para US $ 2.76 trilhões, com Ethereum, XRP e Dogecoin caindo mais de 6% cada. Contribuindo para a volatilidade está a expiração de US $ 14 bilhões em opções de Bitcoin e Ethereum hoje, que já acionou US $ 418 milhões em posições liquidadas.

Enquanto isso, o anúncio da GameStop de levantar US $ 1,3 bilhão para compras de Bitcoin saiu pela culatra, com suas ações despencando 25% e eliminando US $ 2,8 bilhões de seu valor de mercado. Os analistas observam que as criptomoedas estão “carecendo de novos fundos de entrada e novas narrativas”, já que os participantes do mercado também estão de olho nos próximos dados de inflação dos EUA e nas respostas potenciais do Federal Reserve.

Coinbase, Strategy, Semler Scientific (intervalo D1)

Bitcoin (intervalo D1)

A Bitcoin está a testar novamente o nível de retração Fibonacci de 50%, que foi uma forte zona de apoio no mês passado. O RSI continua a sua divergência de baixa de longo prazo após um falso breakout, enquanto o MACD está à beira de um crossover de baixa. Fonte: xStation