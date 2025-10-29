🚀 Alphabet dispara com resultados impulsionados pela IA, ações sobem 7% no mercado pós-negociação

- Receita histórica e sucesso em IA: A Alphabet ultrapassou $100 mil milhões em receita trimestral pela primeira vez, validando os seus investimentos agressivos em IA com resultados espetaculares.
- Aumento da rentabilidade do Google Cloud: O segmento Cloud apresentou um aumento de 85% na receita operacional, elevando a sua margem para 23,7% e confirmando o seu papel como principal motor de crescimento.
- Ações atingem novos máximos: Apesar de uma multa da UE, as ações da Alphabet subiram 7% após o fechamento do mercado, atingindo novos recordes e confirmando a confiança dos investidores no sucesso da sinergia da IA com o negócio principal.
A gigante tecnológica americana, agora principalmente uma potência em centros de dados e Inteligência Artificial (IA), em vez de apenas pesquisa e navegação na web, superou decisivamente as expectativas financeiras. A empresa registou a sua primeira receita trimestral de $100 mil milhões, levando as ações a novos máximos históricos, apesar de ter absorvido uma multa significativa relacionada com a UE. Os investidores abraçaram totalmente a estratégia agressiva de despesas de capital destinada a construir infraestruturas de IA, com os resultados da Alphabet a fornecerem provas claras de que estes investimentos massivos estão agora a produzir retornos tangíveis.
A Alphabet demonstrou com sucesso que a corrida pela IA não requer a canibalização do seu modelo de negócio tradicional. Os resultados do terceiro trimestre de 2025 marcaram um marco histórico: as receitas trimestrais ultrapassaram os 100 mil milhões de dólares pela primeira vez, com todos os principais segmentos a registarem um crescimento de dois dígitos. O lucro por ação (EPS) de 2,87 dólares superou o consenso dos analistas em 27%, fazendo com que as ações atingissem novos recordes imediatamente após o anúncio.
A estrela inegável foi o Google Cloud, que não só aumentou a receita em 34% em relação ao ano anterior, para $15,2 mil milhões, mas, mais espetacularmente, melhorou drasticamente a sua rentabilidade. O lucro operacional do segmento aumentou 85%, elevando a margem operacional de 17,1% há um ano para 23,7%. Isso confirma que os investimentos colossais em infraestrutura de IA estão rapidamente traduzindo-se em eficiência comercial mensurável.
Resultados financeiros detalhados da Alphabet para o terceiro trimestre de 2025
A empresa apresenta resultados brilhantes, com a primeira receita a ultrapassar os 100 mil milhões de dólares. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB
Receita e rentabilidade:
- Receita total: 102,3 mil milhões de dólares (+16% em relação ao ano anterior), ultrapassando o consenso de 99,9 mil milhões de dólares (+2,5%). Este é o primeiro trimestre com receita superior a 100 mil milhões de dólares — um marco simbólico na história da empresa.
- EPS: US$ 2,87 (+35% em relação ao ano anterior), significativamente acima do consenso de US$ 2,26 (+27%).
- Lucro líquido: US$ 35,0 mil milhões (+33% em relação ao ano anterior).
- Margem operacional: 30,5% (incluindo a multa da UE) ou 33,9% sem a multa.
Segmentos de negócio:
- Pesquisa Google e outros: 56,6 mil milhões de dólares (+15% em relação ao ano anterior), acima do consenso de 55,0 mil milhões de dólares.
- Anúncios YouTube: 10,3 mil milhões de dólares (+15% em relação ao ano anterior), acima do consenso de 10,0 mil milhões de dólares.
- Google Cloud: 15,2 mil milhões de dólares (+34% em relação ao ano anterior), significativamente acima do consenso de 14,8 mil milhões de dólares.
- Assinaturas, plataformas e dispositivos: US$ 12,9 bilhões (+21% em relação ao ano anterior).
- Rede Google: US$ 7,4 mil milhões (-2,6% em relação ao ano anterior) – o único segmento a registrar um declínio.
Rentabilidade do segmento:
- Serviços Google: receita operacional de US$ 33,5 mil milhões (+8,7% em relação ao ano anterior), margem operacional de 38,5%.
- Google Cloud: Receita operacional de US$ 3,6 mil milhões (+85% em relação ao ano anterior), margem operacional de 23,7% – a dinâmica de crescimento mais forte.
- Outras apostas: Prejuízo operacional de US$ 1,4 mil milhões (aprofundando-se em 28%).
Despesas de capital e perspetivas:
- CapEx do terceiro trimestre de 2025: US$ 24,0 mil milhões (+83% em relação ao ano anterior), acima do consenso de US$ 22,4 mil milhões.
- Nova orientação para o CapEx de 2025: US$ 91–93 mil milhões (acima dos US$ 85 mil milhões anteriores).
- Pipeline do Google Cloud: US$ 155 mil milhões (um aumento de 46% em relação ao trimestre anterior).
- Número de funcionários: 190.167 (+4,9% em relação ao ano anterior).
Principais conclusões e comentários
Marco histórico
A Alphabet ultrapassou a barreira dos US$ 100 mil milhões em receitas trimestrais pela primeira vez na história, atingindo US$ 102,3 mil milhões. Sundar Pichai, o CEO, observou: «A Alphabet teve um trimestre excelente, com crescimento de dois dígitos em todas as principais áreas do nosso negócio.»
As ações inicialmente valorizaram apenas 2% no mercado pós-negociação, mas logo aceleraram para um ganho de 7%, demonstrando que a Alphabet pode continuar a se valorizar, mesmo em picos históricos. Vale a pena notar que a empresa possui um dos múltiplos de avaliação mais baixos entre todas as principais empresas de tecnologia, particularmente o grupo Mag7, ao mesmo tempo em que apresentou os melhores resultados neste grupo neste trimestre, enquanto a Microsoft e a Meta sofreram perdas após a divulgação dos resultados.
As ações da Alphabet subiram mais de 7% no mercado pós-negociação, estabelecendo novos máximos históricos. Fonte: Bloomberg
Google Cloud – O destaque
O Google Cloud foi a maior surpresa positiva, com receitas de US$ 15,2 mil milhões (+34% em relação ao ano anterior) e lucro operacional de US$ 3,6 mil milhões (+85% em relação ao ano anterior). A margem operacional do segmento aumentou de 17,1% no ano anterior para 23,7%, comprovando o aumento da eficiência operacional.
A carteira de encomendas no final do trimestre atingiu $155 mil milhões, um aumento trimestral de 46%, sinalizando um forte crescimento de receita em um futuro próximo. O crescimento é impulsionado principalmente pela infraestrutura de IA – as plataformas TPU e GPU para clientes que desenvolvem soluções de IA. A Anthropic anunciou uma expansão do uso das TPUs do Google para até 1 milhão de unidades até 2026.
Pesquisa e IA – Sinergia em vez de canibalização
O Google Search & Others gerou US$ 56,6 mil milhões em receita (+15% em relação ao ano anterior), superando as expectativas. Notavelmente, a integração da IA no motor de pesquisa ajudou o Google a continuar a atrair uma enorme base de utilizadores. A IA, em vez de substituir as soluções anteriores, apoia e aumenta a sua produtividade, aliviando as preocupações anteriores dos investidores sobre a canibalização do método de pesquisa tradicional.
YouTube e assinaturas – diversificação do modelo
Os anúncios do YouTube atingiram US$ 10,3 mil milhões (+15% em relação ao ano anterior), mas o crescimento no segmento de assinaturas é ainda mais impressionante – assinaturas, plataformas e dispositivos cresceram 21% em relação ao ano anterior, para $12,9 mil milhões. A Alphabet agora tem mais de 300 milhões de assinaturas pagas, impulsionadas principalmente pelo YouTube Premium (125 milhões de assinantes) e pelo Google One.
É evidente que a empresa não está apenas a desenvolver novos segmentos, mas também possui bases sólidas que proporcionam melhores resultados ano após ano.
Multa da UE – Um encargo pontual
Os resultados financeiros foram prejudicados por uma multa de US$ 3,5 mil milhões da Comissão Europeia por práticas anticompetitivas no mercado de tecnologia de publicidade. Sem essa penalidade, o lucro operacional teria sido de US$ 34,7 mil milhões (+22% em relação ao ano anterior), com uma margem de 33,9%. A Google anunciou um recurso e o mercado, em geral, trata isso como um fator não recorrente.
Gemini AI – Adoção crescente
A aplicação Gemini atingiu 650 milhões de utilizadores ativos mensais, conforme declarado no terceiro trimestre de 2025, em comparação com 350 milhões em abril de 2025. A plataforma agora processa 7 mil milhões de tokens por minuto através da API direta do cliente. Embora a Gemini ainda esteja atrás do ChatGPT (estimado em 600 milhões de utilizadores mensais), a sua integração com o ecossistema do Google (Gmail, Maps, Search) impulsiona a rápida adoção. Muitos observadores consideram os modelos do Google os melhores da sua classe, e a estreita cooperação com a Anthropic pode levar a um desenvolvimento ainda maior no domínio dos modelos de IA. A Alphabet também é líder na corrida da computação quântica, o que torna as perspetivas de longo prazo da empresa ainda mais promissoras.
Perspectivas
Os resultados do terceiro trimestre de 2025 confirmam a forte posição competitiva da Alphabet e a eficácia da sua estratégia de IA. O crescimento de dois dígitos em todos os segmentos de negócio principais, a espetacular melhoria da rentabilidade do Google Cloud e o aumento da carteira de encomendas (155 mil milhões de dólares) sinalizam que a dinâmica positiva irá continuar.
Os principais fatores a serem monitorados são o retorno dos investimentos agressivos em infraestrutura de IA e o impacto das regulamentações antitruste. Wall Street continua altamente otimista, com 65 dos 78 analistas recomendando “Comprar”, 13 ‘Manter’ e nenhum recomendando “Vender”. As ações da Alphabet subiram mais de 45% em 2025, atingindo novos máximos históricos após a divulgação dos resultados.
O aumento acumulado no ano é de aproximadamente 45% e, incluindo as negociações após o horário de funcionamento, ultrapassa os 50%. Fonte: xStation5
