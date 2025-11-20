Após a divulgação dos resultados trimestrais, as ações da Nvidia reagiram com uma subida superior a 5% nas negociações após o fecho do mercado americano. O mercado recebeu os números de forma positiva, reforçando a perceção da empresa como um dos principais intervenientes no atual ciclo de crescimento ligado à inteligência artificial. Resultados do 3º trimestre de 2025 No terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, a Nvidia registou receitas recorde de 57 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de 22% face ao trimestre anterior e de 62% em termos homólogos. A empresa apresentou ainda um lucro líquido de cerca de 32 mil milhões de dólares e um lucro por ação de 1,30 dólares, refletindo resiliência num contexto marcado por taxas de juro elevadas, inflação persistente e incerteza geopolítica. A rendibilidade operacional atingiu 36 mil milhões de dólares, um aumento de 27% trimestre a trimestre, o que demonstra capacidade de gerar crescimento significativo de receita, mantendo eficiência na estrutura de custos. Segmento de Data Centers impulsiona o crescimento Taylor Vick / Unsplash O principal motor do crescimento continua a ser o segmento de Centros de dados, ou Data Centers, que alcançou receitas de 51,2 mil milhões de dólares, um aumento de 25% face ao trimestre anterior e de 66% em relação ao ano anterior. Parcerias estratégicas e arquitetura Blackwell A empresa destaca ainda a relevância da arquitetura Blackwell e das parcerias estratégicas com OpenAI, Google Cloud, Microsoft e outros fornecedores globais na expansão da infraestrutura necessária para aplicações avançadas de inteligência artificial. Desempenho do segmento de jogos da Nvidia O segmento de jogos manteve um desempenho estável, com receitas de 4,3 mil milhões de dólares, registando apenas uma ligeira queda de 1%. Tecnologias como RTX e soluções de software adicionais continuam a suportar a presença da empresa no mercado de consumo e entretenimento. O que esperar do quarto trimestre Para o quarto trimestre, a Nvidia estima receitas em torno de 65 mil milhões de dólares e margens próximas de 75%, sinalizando a continuação de uma procura elevada associada à adoção de IA generativa, expansão da computação na cloud e aceleração dos investimentos em transformação digital em várias regiões. Em suma, segundo a própria empresa, os resultados refletem não só o aumento da procura por soluções de computação de alto desempenho, mas também a sua capacidade de manter uma posição competitiva num mercado em rápida evolução, impulsionado pela inteligência artificial e por aplicações avançadas de processamento de dados.

