Antevisão aos resultados da Alphabet

- A Alphabet está a aproximar-se do marco histórico de 100 mil milhões de dólares em receitas trimestrais, destacando a eficácia da sua estratégia de crescimento da IA e da nuvem.
- O aumento dos investimentos de capital (cerca de 85 mil milhões de dólares em 2025) exerce pressão a curto prazo sobre as margens, mas reforça a base para o crescimento a longo prazo.
- A Pesquisa Google, o YouTube e o Google Cloud continuam a ser os principais motores de crescimento, apoiando a posição da Alphabet como líder tecnológico global.
-
-
A Alphabet deverá divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2025 após o fecho do mercado. O que podemos esperar do gigante da tecnologia e será que a recuperação impulsionada pela IA vai continuar? O relatório de hoje será um dos testes mais importantes para o mercado, mostrando se os investimentos recorde da Alphabet em IA e no Google Cloud se traduzem num crescimento real das receitas e dos lucros. Após o relatório de resultados misto da Tesla, os investidores estarão atentos para ver se a Alphabet consegue confirmar a durabilidade da tendência da IA e manter a sua posição como líder tecnológico.
Os mercados estão a prever receitas na ordem dos 99,5-99,7 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de cerca de 13% em relação ao ano anterior. Existe uma forte possibilidade de este ser o primeiro trimestre da história em que a Alphabet ultrapassa os 100 mil milhões de dólares em receitas, assinalando um marco simbólico e confirmando a eficácia da sua estratégia de investimento em IA e da expansão do Google Cloud.
Espera-se que o relatório do terceiro trimestre mostre um forte crescimento contínuo das receitas, impulsionado principalmente pela publicidade digital e pelos serviços na nuvem. Os principais factores continuam a ser a Pesquisa Google, o YouTube e o Google Cloud, que são os pilares do modelo de negócio da Alphabet.
Prevê-se que o lucro por ação (EPS) seja de cerca de 2,29 dólares, o que representa um aumento de 7 a 8% em relação ao ano anterior. Prevê-se que os lucros cresçam moderadamente, uma vez que as elevadas despesas de capital em IA e infra-estruturas de nuvem exercem pressão a curto prazo sobre as margens. No entanto, os mercados continuam a concentrar-se no potencial a longo prazo destes investimentos, que poderão solidificar a posição da Alphabet como líder tecnológico global.
Prevê-se que as despesas de capital para 2025 atinjam aproximadamente 85 mil milhões de dólares, um nível recorde. Estes fundos estão a ser atribuídos à expansão dos centros de dados, ao desenvolvimento de hardware e software de IA e à contratação de especialistas em tecnologia. Embora o aumento dos custos operacionais e da depreciação exerça pressão sobre a rentabilidade, o mercado espera que as margens melhorem gradualmente à medida que as operações aumentam de escala e a utilização da infraestrutura aumenta.
O motor de busca da Google continua a ser o principal motor de receitas, mantendo uma quota de mercado superior a 90 por cento. A Alphabet continua a melhorar as capacidades de IA na pesquisa, permitindo que os utilizadores criem consultas mais complexas e recebam respostas multimodais e contextuais. Como resultado, o envolvimento dos utilizadores está a aumentar e a duração média das consultas duplicou. As novas funcionalidades de IA já estão disponíveis em mais de 300 milhões de dispositivos, enquanto as visões gerais de IA chegam a mais de 2 mil milhões de utilizadores mensais em mais de 200 países e 40 idiomas, gerando pelo menos mais 10% de consultas a nível global. As receitas de publicidade da Pesquisa e do YouTube estão estimadas em 55-56 mil milhões de dólares, o que representa um crescimento de 10-12% em relação ao ano anterior.
O segundo pilar de crescimento chave continua a ser o Google Cloud, com receitas previstas de cerca de 14,5 mil milhões de dólares, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. O segmento continua a acelerar, embora as margens permaneçam sob pressão devido aos elevados custos de desenvolvimento e expansão. Para os investidores, este é um dos indicadores mais importantes da competitividade da Alphabet a longo prazo.
Os resultados do segundo trimestre de 2025, que excederam as expectativas do mercado (96,4 mil milhões de dólares de receitas e 2,31 dólares de EPS), estabeleceram uma referência elevada antes do relatório do terceiro trimestre. Os investidores estarão atentos aos comentários da administração sobre o desenvolvimento da IA, planos de investimento e projecções futuras para o Google Cloud, bem como a potenciais actualizações sobre a comercialização de novos produtos baseados em IA e o seu impacto na composição das receitas.
Em suma, espera-se um relatório sólido, que confirme a posição da Alphabet como líder tecnológico e mostre que os investimentos em IA e na nuvem estão a traduzir-se num crescimento real do negócio. Embora as elevadas despesas de capital possam limitar as margens a curto prazo, as perspectivas a longo prazo continuam a ser muito positivas e a manutenção de um forte crescimento nos principais segmentos será crucial para a avaliação da empresa e para a confiança dos investidores.
