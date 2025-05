Arábia Saudita compromete-se com os EUA a investir em IA , ações da Nvidia disparam 6% 📌🖋️

18.000 chips Blackwell para a empresa Humain serão entregues a um único centro de dados de 500 MW; a expansão total prevê «várias centenas de milhares» de unidades.

O acordo planeado concede aos EUA o controlo sobre o acesso físico e na nuvem aos centros de dados sauditas para evitar fugas para a China. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Em reação a esta notícia, as ações da Nvidia subiram mais de 6% e voltaram a ultrapassar os 3 biliões de dólares em capitalização bolsista. Isto também reforçou a convicção dos investidores de que a procura da região do Golfo poderá compensar as quedas nas receitas deste ano provenientes da China. Fonte: xStation 5 Os exportadores dos EUA garantiram: 14,2 mil milhões de dólares em encomendas de turbinas a gás para a GE, 4,8 mil milhões de dólares para aeronaves Boeing 737-8, 142 mil milhões de dólares em contratos de defesa,e novos acordos de cooperação nos setores da energia e da mineração. O compromisso de investimento de 600 mil milhões de dólares está em linha com a estratégia Saudi Vision 2030 — reduzir a dependência do petróleo; Trump continua a apontar um limite máximo de 1 bilião de dólares.A Nvidia valorizou 6% após assinar um acordo recorde para fornecer chips Blackwell à Arábia Saudita. Esta notícia também apoia outras empresas de semicondutores do índice US100, que já subiu 1,50%. O presidente Donald Trump visitou Riade, resultando num acordo de investimento relacionado com chips de IA. Conforme declarado pelo próprio presidente dos EUA, isso faz parte de um pacote econômico muito maior divulgado durante o mesmo fórum. Autoridades dos EUA e da Arábia Saudita desenvolveram uma estrutura que permite a Riade adquirir os processadores mais avançados da Nvidia e da AMD, enquanto os EUA mantêm o direito de supervisionar todos os centros de dados sauditas que utilizam chips americanos. Essas instalações também podem estar sujeitas às regras das “embaixadas de dados”, colocando-as fora da jurisdição local. Como parte deste acordo, a Nvidia fornecerá inicialmente 18.000 chips Blackwell à empresa estatal saudita de IA chamada Humain. Esta é a primeira fase de uma “fábrica de IA” de 500 megawatts. Dentro de cinco anos, está prevista a entrega de “várias centenas de milhares” de chips adicionais. Pacote económico mais amplo Riade comprometeu-se a investir 600 mil milhões de dólares nos EUA, começando com: 20 mil milhões de dólares em IA e centros de dados energéticos, 80 mil milhões de dólares num fundo de investimento conjunto que os gigantes tecnológicos dos EUA utilizarão em ambos os lados do Atlântico. Fonte: xStation 5

