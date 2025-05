Arista Networks cai 6% 📉

A Arista Networks (ANET.US) registou uma queda de mais de 6% nas suas ações ontem, após relatos de que a Google Cloud e a Meta — um dos principais clientes da Arista — estão a optar pelos switches Ethernet Spectrum-X da NVIDIA. Embora esta notícia destaque a natureza em rápida evolução do mercado de redes de IA, não indica necessariamente uma ameaça duradoura à posição da Arista.

A NVIDIA está a ganhar terreno nas redes, com as vendas anuais do Spectrum-X a atingirem cerca de 8 mil milhões de dólares, e a empresa está a estabelecer uma parceria com a Cisco através da sua plataforma SiliconOne.

A Nexthop AI, uma nova startup fundada pelo antigo diretor financeiro da Arista, entrou no mercado de switches, aumentando ainda mais a concorrência.

Ainda assim, a Arista quase duplicou a sua quota de mercado em switches back-end Ethernet para IA, de 6% para 11% em 2024, de acordo com dados da Dell'Oro.

Juntas, a NVIDIA e a Cisco poderão gerar cerca de 2,4 mil milhões de dólares em vendas relacionadas com switches até 2025, em comparação com 7,5 a 8 mil milhões de dólares para a Arista, para quem os switches representam o seu negócio principal.

A adoção da Ethernet da NVIDIA pela Meta pode indicar que a procura por infraestrutura Ethernet para IA atualmente excede a capacidade de entrega da Arista, mesmo que as suas soluções continuem tecnicamente superiores.

A NVIDIA pode se beneficiar da venda cruzada , agrupando o Spectrum-X com contratos de GPU para acelerar a adoção.

, agrupando o Spectrum-X com contratos de GPU para acelerar a adoção. No entanto, a Arista é uma empresa especializada em redes , com profundo conhecimento e uma sólida base acadêmica, algo que a NVIDIA ainda está desenvolvendo. Enquanto isso, a Cisco , parceira da NVIDIA em Ethernet, enfrenta suas próprias limitações técnicas e de escalabilidade em implementações de IA de ponta.

, com profundo conhecimento e uma sólida base acadêmica, algo que a NVIDIA ainda está desenvolvendo. Enquanto isso, a , parceira da NVIDIA em Ethernet, enfrenta suas próprias em implementações de IA de ponta. Nesta fase, a demanda insatisfeita — e não a concorrência direta — parece ser o principal impulsionador do mercado de redes de data center. Neste contexto, a diversificação de fornecedores das grandes empresas de tecnologia parece natural, e a Arista ainda desempenha um papel de liderança, apesar das surpresas do mercado em relação à estratégia de aquisição da Meta.

A Arista aumentou a receita em quase 4% no trimestre anterior e 27% no ano anterior no primeiro trimestre de 2025. Os resultados do segundo semestre podem ser ainda mais fortes, especialmente se as próximas discussões sobre tarifas amenizarem as preocupações do mercado.

Gráfico (ANET.US, intervalo H1)

As ações mostram sinais de condições de sobrevenda, com o RSI abaixo de 20, e caíram abaixo da retração de Fibonacci de 38,2% da tendência de queda de fevereiro. Ainda assim, as ações se recuperaram em quase 35% em relação às baixas de abril, e a retração atual pode refletir uma aceleração na realização de lucros, em vez de uma mudança estrutural.

As ações da ANET caíram abaixo da EMA200 (a linha vermelha) para US$ 92 por ação, sinalizando um potencial de reversão da tendência. A zona de US$ 90 será uma resistência significativa para o preço das ações. Hoje, as ações da ANET estão a perder quase 1% no pré-mercado dos EUA.

Fonte: xStation5