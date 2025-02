As acções da Rheinmetall disparam 8%, estabelecendo um novo máximo histórico 📈O sector europeu da defesa cresce com a alteração das despesas orçamentais

As acções europeias do sector da defesa estão a liderar os ganhos de hoje em todo o continente, com a Rheinmetall (RHM.DE) da Alemanha a ocupar o primeiro lugar, subindo 8% para se tornar a componente mais forte do índice DAX. A recuperação é impulsionada pelas expectativas de aumento dos investimentos no sector militar-industrial em toda a Europa. Na Conferência de Segurança de Munique, os líderes europeus concordaram que o aumento dos orçamentos de defesa das economias europeias é praticamente inevitável. Uma mudança fundamental nos investimentos em defesa Para além da Rheinmetall, as acções da empresa alemã de eletrónica de defesa Hensoldt subiram quase 14%, enquanto a Thyssenkrupp, produtora de aço e principal fornecedora da marinha alemã, subiu 18%. A recuperação não se limita às acções alemãs do sector da defesa; também se observam ganhos noutros mercados europeus. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app O gigante norueguês do sector da defesa Kongsberg Gruppen subiu 6% ,

O aumento das acções do sector da defesa está ligado às expectativas de orçamentos de defesa significativamente mais elevados nas economias europeias, depois de os Estados Unidos terem efetivamente transferido para a Europa parte da responsabilidade pela manutenção da paz na Ucrânia. Os investidores prevêem que as despesas com a defesa aumentem acentuadamente em quase todas as economias da UE para cumprir as novas diretrizes da NATO. Hoje, está agendada uma cimeira de líderes europeus, com os principais participantes, incluindo O Presidente francês Emmanuel Macron

o Chanceler alemão Olaf Scholz

o Primeiro-Ministro do Reino Unido, Rishi Sunak

o primeiro-ministro polaco Donald Tusk. Mudança para um aumento das despesas com a defesa Todos os sinais apontam para um cenário óbvio a longo prazo-investimentos estruturalmentemais elevados na defesa em toda a Europa. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs que os investimentos na defesa ficassem isentos dos limites de endividamento da UE

Entretanto, os Estados Unidos instam agora os membros da NATO a afetar 5% dos seus orçamentos à defesa, em comparação com o anterior objetivo de 2% acordado em 2006. Em 2024, as despesas europeias com a defesa deverão atingir cerca de 326 mil milhões de euros, com um investimento médio de cerca de 2% do PIB por país, de acordo com estimativas do Banca Akros. No entanto, a Itália e os Países Baixos têm-se atrasado no cumprimento destes compromissos. Se o objetivo de 5% se tornar realidade, os investimentos recorde no sector ainda estão para vir. Gráfico de Acções da Rheinmetall (Intervalo D1) As acções da Rheinmetall da Alemanha subiram para um novo máximo histórico (ATH), aproximando-se dos 900 euros por ação, em comparação com menos de 100 euros antes da guerra da Ucrânia. A empresa é uma das poucas na Europa capaz de produzir munições de artilharia em larga escala, incluindo projécteis de 155 mm. Fonte: xStation5

