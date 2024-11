As ações da Ferrari caem 5% apesar dos sólidos resultados do terceiro trimestre📉

As ações da Ferrari (RACE.IT), o construtor de automóveis desportivos com sede em Maranello, Itália, estão a perder quase 5% hoje, embora o relatório trimestral tenha sido muito sólido. No entanto, o declínio das remessas (especialmente na China) e as taxas de crescimento mais baixas deram aos investidores uma desculpa para realizar ganhos, e as ações da Ferrari estão recuando quase 5% em relação aos máximos históricos. As receitas totalizaram 1,644 mil milhões de euros (mais 6,5% em termos homólogos), com um total de entregas de 3.383 modelos (menos 2,2% em termos homólogos). Os resultados ajustados antes de impostos (EBIT) apontaram para 467 milhões de euros (+10,3% y/y), com uma margem EBIT de 28,4%.

O resultado líquido ajustado foi de 375 milhões de euros, e o resultado diluído ajustado por ação foi de 2,08 euros. O EBITDA ajustado aumentou 7,1% em termos homólogos para 638 milhões de euros, com uma margem de 38,8%. Distribuição das entregas: EMEA (Europa, África e Médio Oriente): aumento de 28 unidades,

América do Norte e do Sul: menos 26 unidades,

China, Hong Kong e Taiwan: menos 114 unidades,

Outras regiões da APAC: aumento de 36 unidades. As receitas das vendas de automóveis e peças ascenderam a 1,4 mil milhões de euros (+5,2% em termos homólogos). As receitas provenientes de contratos de patrocínio e actividades comerciais aumentaram 20,4% em relação ao ano anterior, principalmente devido a novos patrocinadores.

O aumento do resultado das vendas deveu-se em parte a novos produtos, incluindo o modelo Daytona SP3 melhorado e várias unidades 499P Modificata

A dívida líquida no final do terceiro trimestre foi de 246 milhões de euros (uma diminuição significativa em relação aos 441 milhões de euros no segundo trimestre). As despesas de I&D diminuíram 11 milhões de euros em termos homólogos, principalmente devido à menor depreciação dos modelos descontinuados. As despesas de vendas e administrativas aumentaram 23 milhões de euros em relação ao ano anterior. A Ferrari gerou um total de € 364 milhões em fluxo de caixa livre. Em 17 de outubro de 2024, a Ferrari apresentou o modelo F80. O modelo entrará em produção em uma tiragem limitada de 799 unidades. A empresa espera um maior crescimento das receitas e um aumento das despesas com o desenvolvimento da marca. No entanto, não emitiu orientações muito precisas para o trimestre atual ou para o próximo ano. No entanto, apresentou estimativas para o ano inteiro relativamente a receitas, EBIT ajustado e lucros por ação. A empresa espera que os custos continuem a aumentar e acredita que o melhor desempenho nas suas operações industriais será parcialmente compensado por despesas de capital e impostos mais elevados. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Comparação dos resultados de 2023 e dos resultados previstos para 2024. Nota-se uma melhoria, embora relativamente pequena, enquanto as ações da Ferrari subiram mais de 32% durante este período. Fonte: Ferrari Ferrari (RACE.IT, D1) Hoje, a ação fixou-se abaixo das duas importantes médias móveis exponenciais EMA100 e EM50, mas ainda está a quase 10% de testar a gama inferior do canal de preços (cerca de 380 euros por ação). Fonte xStation5



