Atualização: Situação na Economia Chinês

O que podemos esperar da China? Seguirá o Japão?

Nas últimas semanas, assistimos a um aumento considerável dos fundos alocados a investimentos em ações na China, principalmente através da bolsa de Hong Kong. Os anunciados instrumentos de estímulo à economia conduziram a uma forte subida dos preços das ações no final de setembro e início de outubro. A certa altura, os ganhos do índice Hang Seng China Enterprises ultrapassaram os registados pelo índice mais importante do mundo, o S&P 500, que também tem vindo a triunfar ultimamente e a negociar em máximos históricos dia após dia. No entanto, a decepção considerável com a falta de novos planos de apoio à economia faz com que os ganhos das ações chinesas já tenham sido limitados em cerca de 15%. Será que ainda faz sentido pensar em novas valorizações dos mercados bolsistas chineses?

As autoridades chinesas decidiram tomar medidas direcionais em relação ao mercado imobiliário. Decidiram reduzir um certo número de taxas de juro e apoiar diretamente os bancos, que mobilizariam fundos para empréstimos ou adjudicaram também um certo montante de fundos para a compra de ações (principalmente das empresas relacionadas com o mercado imobiliário).

Os problemas da China são, no entanto, bastante estruturais e não se prendem apenas com a fraqueza de um sector. O problema reside, em primeiro lugar, no facto de os cidadãos chineses já não quererem investir os seus fundos no mercado imobiliário e, o que é igualmente importante, terem também um comportamento limitado para o mercado de ações, pelo que existe um desejo crescente de poupar através de depósitos a prazo. O número de apartamentos vagos para venda é atualmente superior a 60 milhões e o número de metros quadrados ultrapassa os 700 milhões. Trata-se de uma oferta que, sem a construção de novos imóveis, seria suficiente para uma venda a 3 anos. Além disso, a China apresenta, de forma infame, um rácio dívida/PIB muito mais elevado, atingindo mais de 300% no total e mais de 60% do ponto de vista das famílias. Perante isto, é evidente que o recente plano apresentado, sem um compromisso claro de políticas de estímulos fiscais, podem não ser suficientes.

A oferta de habitação, quando analisada através dos metros quadrados, ultrapassa atualmente os 700 milhões na China. Este número seria suficiente para 3 anos de vendas, sem ter em conta a construção de novos apartamentos. Fonte: Bloomberg Finance LP





A dívida da China ultrapassa atualmente os 300% do PIB. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Assim sendo, nesta altura, parece que as medidas atuais são mais um golpe que não conduzirá a uma melhoria permanente da situação. No entanto, o mais provável é que este não seja o fim da ação e que as autoridades tentem melhorar a situação e atingir os seus objectivos de crescimento económico de 5% este ano. Há vários relatos de que o governo tenciona emitir obrigações no valor de 2 biliões de yuans, que seriam utilizadas para recapitalizar os bancos, entre outras coisas.

O índice Hang Seng China Enterprises perdeu cerca de 15% desde o pico deste mês e já está abaixo dos valores registados em Setembro. Do ponto de vista dos máximos de 2021, o índice está a perder cerca de 40%, e do ponto de vista dos dos máximos históricos registados em 2007, o índice está a negociar perto de 70%. As ações chinesas ainda estão muito baratas, pelo que, com o anúncio do próximo plano de apoio, não se pode excluir a continuação da atual recuperação. No entanto, a longo prazo, sem medidas para resolver os problemas estruturais, não se pode contar com as subidas que vemos em Wall Street, ou mesmo no Nikkei 225 do Japão. No entanto, também não se pode excluir que a política do PBOC siga os passos do Banco do Japão e inclua a recompra de ações através de ETF, que tem sido a base para sustentar as subidas do mercado de ações japonês durante muitos anos.





A China pode seguir o cenário japonês, dado o declínio da sua população, o que é obviamente um fator muito negativo para o mercado imobiliário. Fonte: Bloomberg Finance LP





O índice Hang Seng CE está a ser negociado a cerca de 40% abaixo dos seus máximos de 2021. Apesar da falta de uma perspetiva brilhante para a economia, as ações chinesas ainda estão baratas. Fonte: xStation5