Bitcoin cai 2,8% com a subida do dólar

Bitcoin quebra $67,000📉 A recente fraqueza no preço do Bitcoin, que o viu cair 2,8% para quebrar abaixo de US $ 67.000, pode ser atribuída ao fortalecimento do dólar americano, apesar dos fortes influxos em ETFs Bitcoin spot na semana passada. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Aqui está uma análise da situação: Fluxos de ETFs vs. Ação de Preços: Na semana passada, registaram-se entradas recorde nos ETFs de Bitcoin à vista baseados nos EUA, com fluxos líquidos totais a ultrapassarem os 20 mil milhões de dólares apenas 10 meses após o seu lançamento. Este marco levou quase cinco anos para ser alcançado pelos ETFs de ouro. No entanto, o preço do Bitcoin tem lutado para manter o ímpeto acima da marca crítica de US $ 70,000. Impacto retardado dos fluxos de entrada de ETF: Os analistas de mercado sugerem que a ação lenta do preço pode ser devido ao efeito retardado dos influxos de ETF. Os analistas da Bitfinex explicam que os influxos de ETF podem ter um impacto silencioso por alguns dias antes de influenciar o preço à vista do Bitcoin. Eles observam que o interesse sustentado do mercado à vista é necessário para empurrar o Bitcoin para fora de sua atual ação de preço limitada. Apreciação do dólar americano: O dólar americano tem vindo a subir, impulsionado pelo aumento dos rendimentos das obrigações dos EUA e por dados económicos sólidos. Esta força do dólar está a pressionar o Bitcoin e outros activos de risco. A subida do dólar é apoiada por: a) Dados económicos robustos dos EUA, sugerindo que a Reserva Federal pode ser paciente na redução das taxas. b) Os investidores reduzem as expectativas sobre o tamanho e a velocidade dos cortes nas taxas da Reserva Federal. c) O próximo posicionamento nas eleições presidenciais dos EUA. Perspectivas da Reserva Federal: Os comentários recentes de responsáveis da Reserva Federal, como a Presidente da Fed de Dallas, Lorie Logan, indicam uma abordagem mais gradual aos cortes nas taxas. Isto está de acordo com as expectativas do mercado e apoia a força do dólar. Factores Geopolíticos: A escalada das tensões no Médio Oriente está a conduzir os fluxos para o dólar americano como um ativo de refúgio seguro, contribuindo ainda mais para a sua valorização face à Bitcoin e a outras criptomoedas. Embora os ETFs de Bitcoin continuem a registar entradas significativas, incluindo mais de 1,17 mil milhões de dólares no ETF iShares Bitcoin Trust da BlackRock na semana passada, o impacto imediato nos preços tem sido limitado. O mercado está atualmente preso entre o sinal de alta da forte procura de ETF e a pressão de baixa de um dólar americano em alta.

Os investidores e analistas estarão atentos a sinais de interesse sustentado do mercado à vista no Bitcoin, o que poderia ajudar a superar a resistência atual e potencialmente conduzir o preço para novos máximos. Entretanto, a interação entre os fluxos de entrada de ETF, a força do dólar americano e o sentimento mais amplo do mercado provavelmente continuarão a influenciar a ação do preço a curto prazo da Bitcoin. Historicamente, outubro foi um mês forte para o Bitcoin.

O preço do Bitcoin está atualmente testando um nível de suporte chave em $ 70,000. Ele se recuperou depois de tocar o SMA de 50 períodos no gráfico de 4 horas, indicando suporte potencial nesse nível. Se o suporte de US $70.000 se mantiver, um novo movimento ascendente pode ser esperado, mas uma quebra abaixo pode desencadear uma ação mais baixa. Fonte: xStation

