Bitcoin perde 3,5%, apaga ganhos impulsionados pelo anúncio da reserva de criptomoedas de Trump📉

As criptomoedas estão a passar por outra sessão de queda hoje, após a ampla liquidação do mercado de ontem. A reserva de criptomoedas anunciada por Donald Trump, que inclui Bitcoin, Ethereum, Cardano, Ripple e Solana, não conseguiu reverter de forma sustentável o sentimento do mercado. A Bitcoin caiu mais de 3,5%, enquanto Cardano e Ripple caíram 5% e 8%, respetivamente. O Ethereum também está a perder quase 3%. A baixa procura de ETF e a capitulação entre os detentores de Bitcoin de curto prazo que agora têm uma perda média de 8% continuam a pesar no mercado. Mais importante ainda, o atual ambiente de mercado é desfavorável a uma recuperação sustentada das criptomoedas . Os índices de Wall Street têm tido alguns dias difíceis, com a sessão de ontem do S&P 500 a marcar a mais fraca do ano .

e que agora têm uma média continuam a pesar no mercado. Mais importante ainda, o . Os índices de Wall Street têm tido alguns dias difíceis, com . Os mercados estão cada vez mais preocupados com a forma como a Bitcoin responderia a um potencial abrandamento económico dos EUA , especialmente devido ao aumento das expectativas de inflação . A venda mais ampla de ativos do “Trump Trade” e do setor tecnológico também colocou ativos mais arriscados como a Bitcoin e as altcoins sob nova pressão.

, especialmente devido ao . A mais ampla também colocou ativos mais arriscados como sob nova pressão. Os investidores estão agora a avaliar seriamente os dados económicos recentes mais fracos dos EUA, incluindo o relatório ISM Manufacturing de ontem, que mostrou um aumento acentuado na componente de preços, juntamente com um declínio nas encomendas e no emprego. Se o sentimento de “risk-off” continuar esta semana, poderemos ver a Bitcoin a testar quedas em torno dos US $ 78.000, com uma queda potencial em direção à faixa de US $ 72.500 a US $ 73.000, onde os dados da Glassnode sugerem uma acumulação de volume mais forte. Bitcoin (D1) A Bitcoin deslizou novamente abaixo do suporte chave no nível EMA200 (a linha vermelha), sinalizando potencialmente mais pressão no mercado de criptomoedas. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5 Nas últimas sessões, registaram-se saídas significativas de BTC dos ETFs, particularmente do IBIT da BlackRock. As menores entradas de capital em ETFs de criptomoedas colocam o mercado numa posição difícil. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. No entanto, apesar da queda de 30% da Bitcoin em relação aos máximos de dezembro, o total de participações da BTC nos ETF não registou uma redução drástica, o que sugere que as reservas globais permanecem relativamente estáveis, apesar do recente sell-off. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

