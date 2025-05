Bitcoin ultrapassa os 97 000 dólares após o primeiro estado dos EUA aprovar lei sobre reservas🔔📈

Ontem, na segunda metade do dia, New Hampshire fez história ao se tornar o primeiro estado dos EUA a adotar uma lei que permite a criação de uma Reserva Estratégica de Bitcoin. Após este anúncio, o Bitcoin subiu de cerca de 94.000 dólares para 97.000 dólares hoje. O entusiasmo dos investidores é alimentado pelas expectativas de um efeito dominó e pela adoção de estratégias semelhantes em outros estados dos EUA.

Em 13 de março de 2025, a governadora Kelly Ayotte assinou o projeto de lei HB 302, autorizando o tesoureiro do estado a investir fundos públicos em metais preciosos e ativos digitais, como o Bitcoin. A lei foi oficialmente promulgada ontem e entrará em vigor em 60 dias. O modelo apresentado no projeto de lei é baseado em recomendações desenvolvidas pelo think tank independente Satoshi Action.

O que a lei permite

A HB 302 permite que o tesoureiro de New Hampshire aloque uma parte dos fundos públicos provenientes do:

Fundo Geral

Fundo para Emergências

Outros fundos especificamente autorizados pela legislatura

A lei limita a exposição total a ativos digitais e metais preciosos a 5% de todos os fundos públicos, garantindo diversificação sem risco excessivo. É importante ressaltar que os investimentos só podem envolver ativos digitais com capitalização de mercado superior a 500 mil milhões de dólares — atualmente atingida apenas pela Bitcoin.

Os investimentos devem ser mantidos em segurança:

Em instituições de custódia regulamentadas pelos EUA

Numa carteira multisig controlada pelo estado

Através de produtos negociados em bolsa (ETPs) aprovados pelos reguladores dos EUA

Escala estimada de investimento

Para compreender o impacto potencial da lei, analisemos os principais fundos públicos de New Hampshire referidos no projeto de lei:

O Fundo Geral , com um valor estimado de US$ 2,107 bilhões em 2025. Um limite de alocação de 5% significa aproximadamente US$ 105 milhões.

, com um valor estimado de US$ 2,107 bilhões em 2025. Um limite de alocação de 5% significa aproximadamente US$ 105 milhões. O Fundo para Dias Difíceis, estimado em aproximadamente US$ 306 milhões em 2024. Um limite de alocação de 5% significa aproximadamente US$ 15,3 milhões.

Em resumo, nas condições atuais, New Hampshire poderia investir até US$ 120 milhões no total em Bitcoin e metais preciosos. Como o limite de 5% se aplica a ambos os tipos de ativos coletivamente, os fundos provavelmente serão divididos entre os dois. A divisão exata da alocação é desconhecida, mas podemos supor um investimento anual máximo de várias dezenas de milhões de dólares.

Um modelo para outros estados

O projeto de lei foi bem recebido pelos defensores da Bitcoin. Dennis Porter, CEO da Satoshi Action, referiu-se a ele como um «roteiro» para a integração responsável da Bitcoin, enfatizando que ele prova que «o dinheiro dos contribuintes pode ser protegido, as reservas diversificadas e os tesouros estaduais preparados para o futuro».

Entre os principais apoiantes estão o deputado Keith Ammon, o líder da maioria Jason Osborne e o New Hampshire Blockchain Council. Os requisitos para a custódia segura e o âmbito limitado do investimento visam garantir a estabilidade, permitindo ao mesmo tempo os potenciais benefícios das reservas de valor tradicionais e digitais.

Factos sobre New Hampshire

New Hampshire é um estado pequeno, mas rico, dos EUA, com cerca de 1,4 milhões de habitantes, ocupando o 41.º lugar em população entre os estados dos EUA. Apesar de sua pequena dimensão, o estado está consistentemente entre os mais ricos do país, com alta renda média familiar, baixa pobreza e baixo desemprego. O orçamento do estado para o ano fiscal de 2025 é de cerca de US$ 7,6 bilhões, relativamente modesto em comparação com estados maiores como Califórnia ou Nova Iorque, mas reflete o modelo fiscal conservador de New Hampshire: impostos baixos, sem imposto estadual sobre a renda ou vendas e gastos públicos eficientes.

Bitcoin (intervalo D1)

Após as notícias de ontem, a Bitcoin conseguiu ultrapassar os 97.000 USD — cerca de +3.000 USD em um único dia. Do ponto de vista da análise técnica, a resistência mais importante continua a ser a zona psicológica logo abaixo dos 100.000 USD. No entanto, no curto prazo, os fatores macroeconómicos também podem desempenhar um papel fundamental. Hoje, a Reserva Federal anunciará a sua decisão, seguida de uma conferência de imprensa do presidente do FOMC, Jerome Powell. Outra questão igualmente importante continua a ser a guerra comercial e as negociações em curso sobre possíveis acordos dos EUA com parceiros globais.

Fonte: xStation 5