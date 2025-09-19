Calendário económico: Chamada entre Trump e Xi em destaque

Dados das vendas a retalho canadianas são o principal evento macroeconómico

Chamada de Donald Trump com o líder chinês Xi Jinping no centro das atenções de Wall Street

Os índices dos EUA caem no último dia de negociação da semana; o dólar fortalece-se



Com o calendário macroeconómico ligeiro de hoje, a atenção do mercado deverá centrar-se nas empresas americanas individuais (as ações da FedEx subiram mais de 5% após os resultados), bem como no telefonema agendado para as 13h00 de Donald Trump com Xi Jinping. Oficialmente, diz-se que a discussão se centrará no TikTok, mas não oficialmente, poderá ir além do “guião padrão”, levando Wall Street a ouvir atentamente quaisquer sinais que possam sugerir um alívio nas tensões entre Washington e Pequim. Os mercados aguardam também o discurso de Miran, nomeado por Trump e membro da Reserva Federal, que poderá fornecer mais pormenores sobre a política monetária dos EUA no futuro (depois de Jerome Powell). Calendário económico

12:30 GMT - Vendas a retalho canadianas para agosto: espera-se -0,8% vs. 1,5% anteriormente (-0,6% m/m vs. 1,9% anteriormente)

13:00 GMT - Telefonema Trump-Xi

15:00 GMT - Discurso de Miran, da Fed

18:30 GMT - Discurso de Daly, da Fed

8 PM GMT - Liquidação dos contratos de futuros e opções dos EUA

