O dia começa com a expectativa pela divulgação do importante Índice de Preços ao Consumidor (IPC) dos EUA para janeiro, que poderá ter um impacto significativo no sentimento do mercado financeiro e moldar as expectativas em relação à futura política monetária do Federal Reserve. Os investidores estarão atentos à dinâmica dos preços mensais e anuais, uma vez que o resultado do IPC poderá desencadear um aumento da volatilidade nos mercados cambiais, bolsas de valores e mercado de obrigações. Calendário Económico (CET) 08:00 – Roménia PIB n.s.a. preliminar (a/a) 4.º trimestre: 0,1% (previsão 1,2%, anterior 1,7%)

Produção industrial s.a. (m/m) Dezembro: 0,8% (previsão 1%, anterior -0,7%) 08:30 – Suíça IPC (m/m) janeiro: previsão 0,0%, anterior 0,0%

IPC (a/a) janeiro: previsão 0,1%, anterior 0,1% 08:30 – Hungria Produção industrial s.a. fin. (m/m) dezembro: previsão 0,9%, anterior -1,6%

Produção industrial n.s.a. final (a/a) dezembro: previsão 1,8%, anterior -5,5%

Produção industrial w.d.a. final (a/a) dezembro: previsão -1%, anterior -5,5% 09:00 – República Checa IPC final (m/m) janeiro: previsão 0,9%, anterior -0,3%

IPC final (a/a) janeiro: previsão 1,6%, anterior 2,1% 09:00 – Espanha IPC final (m/m) janeiro: previsão -0,4%, anterior 0,3%

IHPC final (m/m) Janeiro: previsão -0,7%, anterior 0,3%

IPC final (a/a) Janeiro: previsão 2,4%, anterior 2,9%

IHCP final (a/a) Janeiro: previsão 2,5%, anterior 3% 09:00 – Eslováquia PIB preliminar (a/a) 4.º trimestre: previsão 0,8%, anterior 0,9% 10:00 – Polónia IPC final (m/m) janeiro: previsão 0,5%, anterior 0,0%

IPC final (a/a) janeiro: previsão 1,9%, anterior 2,4% 10:00 – República Checa Saldo da balança corrente (CZK) Dezembro: previsão 10,5 mil milhões, anterior 8,16 mil milhões 11:00 – Zona Euro Balança comercial n.s.a. (EUR) Dezembro: anterior 9,9 mil milhões

Balança comercial s.a. (EUR) Dezembro: previsão 11,7 mil milhões, anterior 10,7 mil milhões

PIB s.a. revisto (t/t) 4.º trimestre: previsão 0,3%, anterior 0,3%

PIB s.a. revisto (a/a) 4.º trimestre: previsão 1,3%, anterior 1,4% 14:00 – Polónia Saldo da balança corrente (EUR) Dezembro: previsão -1250 milhões, anterior -460 milhões

Balança comercial (EUR) Dezembro: anterior -1.087 milhões 14:30 – EUA IPC (m/m) Janeiro: previsão 0,3%, anterior 0,3%

IPC subjacente (m/m) Janeiro: previsão 0,3%, anterior 0,2%

IPC (a/a) Janeiro: previsão 2,5%, anterior 2,7%

IPC subjacente (a/a) janeiro: previsão 2,5%, anterior 2,6% 19:00 – EUA Número de plataformas petrolíferas (semana): previsão 413, anterior 412

