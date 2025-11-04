Calendário económico: Discursos de banqueiros centrais; resultados trimestrais da Ferrari, AMD e Pfizer (04.11.2025)

Principais conclusões O Banco Central da Austrália manteve a taxa básica de juros em 3,6%, em linha com as expectativas.



Os futuros sugerem uma abertura mais fraca, as cotações do EU50 caíram 0,8% após ligeiros ganhos ontem.

Os mercados acionistas asiáticos abriram em baixa, na sequência do sentimento misto em Wall Street, embora a tecnologia tenha continuado a apresentar um desempenho superior. O índice Nikkei do Japão perdeu cerca de 0,36%, o Kospi da Coreia do Sul caiu 1,6% e o Shanghai Composite caiu 0,19%. Em Hong Kong, no entanto, o Hang Seng ganhou 0,2%. Apesar do otimismo em torno da recuperação tecnológica impulsionada pela IA, os investidores continuam cautelosos em relação ao aumento das avaliações e aos sinais do Fed sobre a política de taxas de juro. O Banco Central da Austrália manteve a sua taxa de juro em 3,6%, em linha com as expectativas, enfatizando que parte do aumento da inflação no terceiro trimestre foi temporário. Nos mercados europeus, os futuros sugerem uma abertura mais fraca, os futuros do Euro Stoxx 50 caíram 0,8% após ligeiros ganhos na segunda-feira. O índice de moedas DXY permanece estável, com as moedas das regiões periféricas, especialmente o AUD, a perder terreno após a decisão do RBA. O iene japonês está a apresentar um desempenho melhor, apoiado pela procura por ativos seguros e intervenções verbais. Os eventos de hoje no calendário macroeconómico incluem uma conferência de imprensa do ministro das Finanças do Reino Unido, Reeves, anunciando uma possível quebra na promessa de não aumentar o imposto de renda, dados do Canadá e da Nova Zelândia, discursos importantes de banqueiros centrais e resultados trimestrais de empresas como Phillips, Evonik, Ferrari, BP, AMD, Supermicro, Marathon, Pfizer e Uber, que serão importantes para os movimentos futuros do mercado. Calendário detalhado do dia abaixo (BST): 08:40, Zona Euro - Discurso da presidente do BCE, Lagarde 09:00, Espanha - Dados do mercado de trabalho de outubro: Variação na taxa de desemprego da Espanha: previsão 5,2 mil; anterior -4,8 mil; 09:00, Nova Zelândia - Relatório de Estabilidade Financeira do RBNZ 11:00, Zona Euro - Discurso da presidente do BCE, Lagarde 12:35, Estados Unidos - Discurso do banqueiro do FOMC, Bowman 14:30, Canadá - Balança comercial de setembro: Valor das exportações: anterior 60,58 mil milhões;

Valor das importações: anterior 66,91 mil milhões;

Balança comercial: anterior -6,32 mil milhões; 22:30, Estados Unidos - Relatório da EIA: Relatório semanal da API sobre as reservas de petróleo bruto: anterior -4.000 milhões; 22:45, Nova Zelândia - Dados do mercado de trabalho do terceiro trimestre (custos laborais, variação do emprego, taxa de desemprego) 23:00, Nova Zelândia - Discurso do governador do RBNZ, Orr

