O que está atualmente a influenciar o par cambial AUD/USD? O par AUD/USD está a valorizar hoje, com a dinâmica do mercado moldada principalmente por factores macroeconómicos provenientes tanto da Austrália como dos Estados Unidos. O par está atualmente a ser negociado na faixa dos 0,6520-0,6540 USD por dólar australiano. A inflação persistentemente elevada na Austrália reforça as expectativas de que o Banco da Reserva da Austrália não se apressará em cortar as taxas de juros, o que apoia o valor da moeda australiana. Ao mesmo tempo, o dólar americano está a enfraquecer, uma vez que os investidores assumem cada vez mais que a Reserva Federal pode em breve mudar para uma orientação de política monetária mais acomodatícia. A combinação destes factores ajuda a sustentar a tendência ascendente do par AUD/USD. xstation Fonte: xStation5 O que está a impulsionar o AUD/USD hoje? Inflação elevada na Austrália e política do RBA Os últimos resultados da inflação da Austrália surpreenderam mais uma vez os mercados com a sua força, mostrando que as pressões sobre os preços permanecem significativamente mais elevadas do que o anteriormente esperado. A inflação subjacente também se mantém acima do objetivo do banco central, reforçando a convicção entre os investidores de que é improvável que o RBA flexibilize a política monetária a curto prazo. A manutenção das taxas de juro inalteradas cria condições favoráveis para um maior fortalecimento do AUD. Os dados da inflação também melhoraram o quadro técnico, aumentando a procura da moeda australiana por parte dos investidores. Expectativas crescentes de cortes nas taxas da Fed e um dólar americano mais fraco No ambiente macroeconómico dos Estados Unidos, aumentam as expectativas de que a Reserva Federal possa em breve adotar uma posição mais “dovish”. A probabilidade crescente de uma redução das taxas reduz a atratividade do dólar americano, o que, por sua vez, apoia as moedas dos mercados desenvolvidos, como o AUD. Esta divergência nas perspectivas de política monetária entre os dois bancos centrais funciona atualmente a favor da Austrália. O apoio adicional provém da melhoria do sentimento global, que incentiva os fluxos para moedas mais sensíveis ao ciclo.

