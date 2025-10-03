Calendário económico: Dúvidas quanto à publicação do NFP 🔎

Em circunstâncias normais, o relatório do NFP sobre o mercado de trabalho dos EUA seria publicado hoje. No entanto, devido ao encerramento do governo que começou no início desta semana, o lançamento é agora incerto. Os dados do NFP de setembro serão provavelmente adiados, embora ontem o BLS tenha anunciado que tinha recolhido todos os dados necessários, o que significa que a publicação ainda poderá ter lugar. Se o NFP for adiado, os mercados estarão mais atentos aos discursos dos funcionários do Fed, incluindo Williams, Goolsbee, Miran, Logan e Jefferson. Não obstante, também serão conhecidos novos dados da atividade económica, através dos relatórios do ISM e PMI de setembro. Calendário detalhado para este dia: 08:15 BST, Espanha - Dados do PMI para setembro: PMI Serviços HCOB Espanha: previsão 53,3; anterior 53,2; 08:45 BST, Itália - Dados do PMI para setembro: HCOB Itália PMI Composto: anterior 51,7;

PMI Serviços HCOB Itália: previsão 51,5; anterior 51,5; 08:50 BST, França - Dados do PMI para setembro: HCOB PMI de Serviços da França: previsão 48,9; anterior 49,8;

HCOB França PMI Composto: previsão 48,4; anterior 49,8; 08:55 BST, Alemanha - Dados do PMI para setembro: HCOB Germany Services PMI: previsão 52,5; anterior 49,3;

HCOB Germany Composite PMI: previsão 52,4; anterior 50,5; 09:00 BST, Zona Euro - Dados do PMI para setembro: HCOB Eurozone Composite PMI: previsão 51.2; anterior 51.0;

HCOB Eurozone Services PMI: previsão 51,4; anterior 50,5; 09:30 BST, Reino Unido - Dados do PMI para setembro: S&P Global Services PMI: previsão 51,9; anterior 54,2;

S&P Global Composite PMI: previsão 51,0; anterior 53,5; 10:40 BST, Zona Euro - Discurso da Presidente do BCE, Lagarde 11:05 BST, Estados Unidos - Discurso de Williams, membro do FOMC 02:20 BST, Reino Unido - Discurso do Governador do BoE, Bailey 02:45 BST, Estados Unidos - Dados do PMI para setembro: S&P Global Composite PMI: previsão 53,6; anterior 54,6;

S&P Global Services PMI: previsão 53,9; anterior 54,5; 02:50 PM BST, Zona Euro - Discurso de Schnabel do BCE 03:00 BST, Estados Unidos - Dados do ISM para setembro: ISM Non-Manufacturing PMI: previsão 51,8; anterior 52,0;

ISM Non-Manufacturing New Orders: anterior 56.0;

ISM Non-Manufacturing Employment: anterior 46,5;

ISM Non-Manufacturing Business Activity: previsão 51,8; anterior 55,0;

ISM Non-Manufacturing Prices: anterior 69,2;

