Calendário económico: Investidores aguardam pela decisãoda Fed de quarta-feira 📄

Principais conclusões Decisão da Fed sobre a taxa de juro na quarta-feira

teremos também as decisões do BCE, do BOJ e do BOC

Estamos a iniciar uma nova semana interessante nos mercados financeiros. Embora o calendário de hoje esteja excecionalmente vazio, esperam-nos importantes acontecimentos económicos no final da semana. O mais importante é, naturalmente, a decisão da Fed sobre as taxas de juro na quarta-feira. Após os dados de inflação de sexta-feira, o mercado está a prever dois cortes nas próximas duas reuniões. Mais importante, no entanto, será a comunicação da Fed e um possível anúncio do fim da redução do balanço (QT). Esta semana, teremos também decisões do BCE, do BOJ e do BOC. Na quinta-feira, espera-se que Trump se reuna com o presidente da China, Xi. O mercado espera um acordo comercial entre os dois países. Calendário detalhado para a semana Segunda-feira, 27 de outubro Todo o dia - Trump reúne-se com o primeiro-ministro japonês Sanae Takaichi

09h15 - Austrália, discurso de Bullock do RBA

10:00 - Alemanha, dados IFO para outubro

15:30 - EUA, dados de fabrico da Fed de Dallas para outubro Terça-feira, 28 de outubro 15:00 - EUA, dados do CB para outubro

15:00 - EUA, dados de Richmond sobre a indústria para outubro

21:40 - EUA, dados da API sobre os stocks de petróleo Quarta-feira, 29 de outubro 01:30 - Austrália, dados do IPC para o 3º trimestre

14:45 - Canadá, decisão do BoC

15:30 - Canadá, conferência de imprensa após a decisão do BdC

16:30 - EUA, dados da EIA sobre os stocks de petróleo

19:00 - EUA, decisão da FED

19:30 - EUA, conferência de imprensa de Powell

Após o fecho de Wall Street - Resultados da Meta, Alphabet e Microsoft Quinta-feira, 30 de outubro Todo o dia - Reunião de Trump com o Presidente Xi

00:00 - Japão, decisão do BoJ

11:00 - Zona Euro, relatório do PIB do terceiro trimestre

14:00 - Alemanha, relatório do IPC de outubro

14:15 - Zona Euro, decisão do BCE

15:30 - EUA, dados do inventário de gás da EIA

após o fecho de Wall Street - Resultados da Apple e da Amazon Sexta-feira, 31 de outubro 00:30 - Japão, inflação na área de Tóquio

00:50 - Japão, vendas a retalho de setembro

02:30 - China, dados do PMI para outubro

08:00 - Alemanha, vendas a retalho de setembro

10:00 - Polónia, dados do IPC para outubro

11:00 - Zona Euro, inflação para outubro

