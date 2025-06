Calendário económico: Mercados preparam-se para a decisão do BCE (05.06.2025)

Após o sinal de alerta do mercado de trabalho dos EUA, na forma de dados ADP excecionalmente fracos, a atenção dos investidores volta-se para o relatório NFP de amanhã. As expectativas do mercado estão relativamente baixas em comparação com o mês anterior (prevê-se uma queda de cerca de 50.000 novos empregos), pelo que uma surpresa negativa poderá confirmar as preocupações sobre o estado do emprego nos EUA e alimentar ainda mais as esperanças de um regresso às reduções das taxas de juro.

Além dos dados macroeconómicos, hoje será um dia rico em eventos de política monetária, o que poderá levar a um aumento da volatilidade no mercado cambial. Hoje teremos a decisão do Banco Central Europeu sobre as taxas de juro para a zona euro, seguida, meia hora depois, por uma conferência de imprensa da presidente do BCE, Christine Lagarde. À noite, também ouviremos membros da Fed, da FOMC, do Banco do Canadá e do Bundesbank.

Calendário económico para hoje:

09:30 GMT, Reino Unido - Relatório PMI de maio:

PMI da construção: previsão 47,4; anterior 46,6;

09:30 GMT, Reino Unido - Discurso de Breeden, do BoE

12:15 GMT, Zona Euro - Decisão sobre a taxa de juro para junho:

Previsão: 2,15%; anterior: 2,40%;

12:15 GMT, Zona Euro - Taxa de facilidade de depósito para junho:

Previsão: 2,00%; anterior: 2,25%;

12:15 GMT, Zona Euro - Facilidade de empréstimo marginal do BCE:

Anterior: 2,65%;

12:30 GMT, Estados Unidos - Relatório NFP:

Variação no número de empregos não agrícolas: previsão 126 mil; anterior 177 mil;

Custos unitários do trabalho (trimestral) (1.º trimestre): previsão 5,7%; anterior 2,0%;

12:30 GMT, Estados Unidos - Pedidos de subsídio de desemprego:

Pedidos iniciais: previsão 236 mil; anterior 240 mil;

Média de 4 semanas: anterior 230,75 mil;

Pedidos contínuos: previsão 1,910 milhões; anterior 1,919 milhões;

12:30 GMT, Canadá - Balança comercial de abril:

Balança comercial: previsão -1,40 mil milhões; anterior -0,51 mil milhões;

Importações: anterior 70,40 mil milhões;

Exportações: anterior 69,90 mil milhões;

12:30 GMT, Estados Unidos - Balança comercial de abril:

Balança comercial: previsão -67,60 mil milhões; anterior -140,50 mil milhões;

Exportações: anterior 278,50 mil milhões;

Importações: anterior 419,00 mil milhões;

12:30 GMT, Estados Unidos - Produtividade não agrícola (trimestral) (1.º trimestre):

Previsão: -0,8%; anterior: -1,7%;

12:45 GMT, Zona Euro - Conferência de imprensa do BCE

13:00 GMT, Polónia - Conferência de imprensa do NBP

15:00 GMT, Canadá - Relatório PMI de maio:

PMI Ivey, n.s.a.: anterior 52,3;

PMI Ivey: previsão 48,3; anterior 47,9;

15:15 GMT, Zona Euro - Discurso da presidente do BCE, Lagarde

16:00 GMT, Alemanha - Discurso de Mauderer, do Bundesbank

17:20 GMT, Canadá - Discurso do vice-governador do BoC, Kozicki

18:00 GMT, Estados Unidos - Dados do PIB:

Modelo GDPNow do Fed de Atlanta (2º trimestre): previsão 4,6%; anterior 4,6%;

18:30 GMT, Estados Unidos - Discurso do presidente da Reserva Federal, Schmid

18:30 GMT, Estados Unidos - Discurso do membro do FOMC, Harker

21:30 GMT, Estados Unidos - Balanço da Reserva Federal:

Anterior: 6,673 mil milhões;

21:30 GMT, Estados Unidos - Saldos de reservas nos bancos da Reserva Federal: