Calendário económico: NFP no centro das atenções

Hoje, a atenção dos mercados centrar-se-á no relatório do NFP, que deverá determinar o panorama geral do mercado de trabalho norte-americano e talvez levar Jerome Powell a tomar uma decisão final e a reduzir as taxas em setembro em 50 ou 25 pontos base. Os analistas esperam uma queda no desemprego e uma leitura mais forte em relação a julho, embora os dados recentes do mercado de trabalho (JOLTS, ADP, relatório Challenger) não pareçam ser um preditor positivo para tal cenário.

A Broadcom, fabricante de semicondutores, divulgou ontem os resultados do trimestre encerrado no início de agosto; a escala da superação das previsões de lucros e receitas foi pequena, e a previsão de receitas para o trimestre em curso pareceu estar em linha com as estimativas de Wall Street. Como resultado, as ações estão a perder hoje 7% antes da abertura dos EUA e pressionaram ainda mais o sector dos semicondutores. A empresa espera que as vendas de produtos de IA este ano atinjam os 12 mil milhões de dólares, depois de ter previsto 11 mil milhões de dólares no início do ano. Sem a contribuição da VMware adquirida, as vendas da empresa teriam crescido 4% y/y, graças à aquisição o crescimento foi de 18% y/y.

Calendário macroeconómico

10h00 BST - Revisão do PIB da Zona Euro, que deverá manter-se inalterado em 0,6% y/y e 0,3% k/k no 2º trimestre

13:30h BST - Relatório do NFP de agosto: espera-se 165 mil contra 114 mil anteriormente

Variação privada: 140k vs. 97k anteriormente

Variação no sector industrial: -2k vs. 1k anteriormente

Crescimento dos salários Mensal: 0,3% vs. 0,2% anteriormente

Taxa de desemprego, esperado 4,2% vs. 4,3% anteriormente

1:30 PM BST - Variação do emprego no Canadá, esperada 25k vs. -2.8k anteriormente

Taxa de desemprego: 6,5% vs. 6,4% anteriormente

Discursos dos bancos centrais

Fed Waller - 4 PM BST

Fed Williams - 1:45 PM BST

Dados sobre a indústria na Alemanha

Produção Industrial Alemã YoY: -5,3% (Previsão -3,5%, Anterior -3,92%)

Produção Industrial Alemã MoM: -2.4% (Previsão -0.5%, Anterior 1.4%)